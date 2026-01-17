◆米男子ゴルフツアー ソニー・オープン 第２日（１６日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）

５９位で出た２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１アンダーで第２ラウンドを終えた。午前組で回り、ホールアウト時点で暫定カットライン上の６１位とした。

前半の１５番パー４で３パットのボギー。１８番パー５でバーディーを奪ったが、後半の２番パー４で再び３パットのボギーとし、５番も約１メートル弱のパーパットがカップに蹴られた。それでも、８番でグリーン手前８ヤードからチップインバーディー。最終９番パー５は２オン２パットと２連続バーディーで締めた。

ホールアウト後、大会を中継するＵーＮＥＸＴのインタビューに応じた。松山の一問一答は以下の通り。

◆松山に聞く

―風のジャッジが難しかったか。

「風は強かったけど、風のジャッジというよりは自分の打ちたい球がなかなか打てなかった。パッティングもなかなかいいストロークができなくて苦しかったけど、最後２つバーディーが来たので、そこは気分良く終われて良かった」

―昨日は荒れていたティーショットは完璧だったのでは。

「いいところもあるけど、もうちょっとアイアンショットとのつながりがない感じです」

―２連続バーディーで締め、暫定順位で予選通過圏内で終えた。

「ギリギリだけど、午前中でこの順位で通ったためしはないので、諦めてますけど…。次の試合に向けて、もし残れば明日のためにしっかり準備して頑張りたい」