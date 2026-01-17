世界中にブームを巻き起こしたインド映画の大ヒット作「RRR」（2022年）のミュージカルが宝塚歌劇団星組と城田優、尾上松也主演で今年、来年と2年連続で上演されることが16日、わかった。



【写真】ミュージカル「RRR]に主演する尾上松也と城田優

今年8月から12月にかけて上演されるのは、宝塚歌劇団星組の「RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Rama～（アールアールアール バイ タカラヅカ ～ルートラーマ～）」。星組前トップ礼真琴主演で2024年に舞台化した「RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Bheem～」は、谷貴矢氏の脚本、演出でエンターテインメント性溢れる豪華絢爛なミュージカル作品として絶賛を博した。同作でラーマ役を演じた暁千星が再び同役に挑む今回、ラーマを主人公に物語を再構築。一本立て公演として√Bheemでは描かれなかったシーンも加えて上演される。



また2026年に上演される「RRR」は、脚本を谷氏と城田が、演出を谷氏と城田、松也が担当する。物語はイギリス植民地時代のインド。圧政を敷く英国人総督により連れ去られた同族の少女を救うため、ゴーンド族の守護者ビームを松也が、強く内なる大義に燃える男ラーマを城田が演じる。互いに素性を隠したまま友情が芽生える。宿命に導かれた二人が選ぶのは友情か使命か、それとも愛か―。



宝塚版は、宝塚大劇場8月29日～10月11日、東京宝塚劇場10月31日～12月13日。



城田・松也版は、大阪・梅田芸術劇場メインホール2027年3月～4月、福岡・博多座4月、東京・日生劇場5月



（よろず～ニュース編集部）