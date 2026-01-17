ロサンゼルス・タイムズ紙の名物コラムニスト、ビル・プラシキ記者は16日（日本時間17日）、ドジャースがカイル・タッカー外野手（28）を獲得したことについて、「ドジャースファンにとっては夢が続いているが、それ以外の29球団のファンにとっては悪夢が終わらない」と綴っている。

巨大な戦力に満足することなく、さらに強力な補強を行ったことについて「“ドジャースは野球を壊している”と、いつもの不満の声を招くことになるだろう」と予測しながらも「だがドジャースはルールを守っている」と飽くなき補強姿勢を評価。「大谷翔平の総額7億ドルの契約のうち年200万ドルしか受け取らないという超大型の後払い契約を最大限に活用し、その周囲にオールスター級の戦力を築いているだけだ」と断じた。

ドジャースの姿勢を「破壊」ではなく「構築」と位置づける。「ドジャースは、野球を壊すどころか、むしろ盛り上げている。昨秋のワールドシリーズの視聴率は前年比20％増となり、第7戦は平均5100万人が視聴した。良いドラマには悪役が必要だが、ドジャースはその役を喜んで引き受けている。ドジャースが壊しているのは、野球そのものではなく、現在の野球の仕組みだ。つまり、利益を再投資する賢いオーナー、ドジャースのマーク・ウォルターが、金を使わない怠慢なオーナーを置き去りにしているだけ」と評価した。

一方で「もっとも、それも今季限りかもしれない。今季終了後に現行の労使協定が切れ、ドジャースが槍玉に挙げられ、オーナー側はサラリーキャップ導入を試みる」と懸念材料も挙げる。それでも「だが、それが何だというのか。3連覇が野球界を揺るがすのなら、それでいい。ドジャースの責任はファンに対してだけで、その義務は果たしている。“ドジャースは野球を壊している”と声高に叫ぶ人々がいようが、ドジャースが答える義務があるのは、この街のドジャースファンだけなのである」と結んだ。