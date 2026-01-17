くるっとコンパクトにまとめられる！小物の仕分けに便利な100均ポーチ
商品情報
商品名：くるっとまとまる仕分けポーチ（fun trip）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480714783
100均好きが注目するあのアイテムがついにダイソーに登場！
今回ご紹介するのは『くるっとまとまる仕分けポーチ（fun trip）』という商品。小物をコンパクトにまとめられる便利なポーチです。
実はこちら、セリアやキャンドゥなどで販売されていたのを見かけたことがあります。
バッグ内の整理整頓に便利だなと思っていたアイテムが、ダイソーで発売されて嬉しいです！
ポケットが3つ付いており、小物を細かく整理できます。中身が見やすく、目当ての物を取り出しやすいのもポイント！
リップやコスメのパウチ、コンタクトレンズ、目薬、ブラシ、ヘアゴムを収納してみましたが、すっきりまとめることができました。
また、ファスナー付きなので、収納したアイテムの紛失も避けられます。
このポーチは、ゴムが付いているのが最大の特徴！
ポーチをくるっと折りたたんでゴムで留めると、よりコンパクトになります。
たくさんの小物を入れても、ここまで小さくなるので持ち運びに便利です。
フックなどに掛けて吊るして使うこともできる！
さらに、ゴムの部分をフックなどに引っ掛けて、ポーチを吊るすことができます。
吊るしたまま物を出し入れできるので、狭い洗面所などでも使いやすいです。
普段のお出かけから旅行、サウナ、ジムなどに行く際にぴったり！
アクセサリーの仕分けにもいいなと思いました。
バッグやポーチが散らかるのを防いでくれますよ。
今回はダイソーの『くるっとまとまる仕分けポーチ（fun trip）』をご紹介しました。
1つ110円なので買い足しやすいのも魅力的。複数購入して、お部屋の片付けに使うのもいいかもしれません。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。