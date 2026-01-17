このサイズずっと求めてた！SNSで話題の100均キーホルダー

ダイソーをパトロールしていると、SNSで話題になっているコインケースを発見。レトロなデザインが可愛らしいアイテムですが、使い勝手も進化した優秀グッズなんです。なんとこれ、100円玉が収納できるのはもちろん、500円玉まで持ち運べる絶妙なサイズ感！実際に使ってみたので、この機会に要チェックです♪

商品情報

商品名：レトロコインケース

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573512254576

このサイズ感がほしかった！SNSで話題の進化したコインケースをGET

ダイソーをパトロールしていると、今SNSで話題になっているコインケースを発見しました。今回GETしたのは、その名も『レトロコインケース』。お値段は￥110（税込）です。

レトロなデザインが可愛らしい商品ですが、こういったアイテムって100円玉しか収納できないイメージですよね。しかし、こちらの商品はなんと500円玉収納できるというから驚き！早速使っていきましょう♪

100円玉も500円玉も収納できる！ダイソーの『レトロコインケース』

まずは100円玉を収納してみました。バネを押し込んでコインをセットすると、しっかり硬貨が固定できましたよ。ちなみに100円玉は最大で20枚入るそうです。

そして、気になる500円玉も同様の方法で収納しました。かっちり固定されるので安心感があります♡また、500円玉は最大で18枚収納できるそうです。

慣れてくると、ケースを片手で持ってコインを親指でスライドするように取り出せるのが◎小銭入れの中からガシャガシャと硬貨を探し出すより、スマートにコインを取り扱えます。

キーホルダーとしてカバンに付けても可愛いアイテム。いざという時のために硬貨を持ち歩きたい時、またガチャガチャが趣味な方にもおすすめな商品なので、見かけたら即買い推奨です。

今回はダイソーの『レトロコインケース』をご紹介しました。

100円玉はもちろん、500円玉も収納できる珍しいアイテム。SNSで話題になるのも納得の便利さと可愛さを兼ね揃えています。小銭がたっぷり入るので、お財布の整理にももってこいです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。