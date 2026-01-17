ながらケアできて楽ちん！リラックスタイムに効率的な100均ローラー

毎日のスキンケアルーティーンに欠かせないフェイスパック。セリアから、より効率的にフェイスパックができる専用ローラーが登場しました！フェイスパックの上からコロコロ転がすだけで、美容液が浸透しやすくなる便利グッズ。コンパクトサイズで使い勝手が良く、フック付きで保管しやすい点も魅力的です！

商品情報

商品名：夜美人フェイスパック用ローラー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W30×D32×H155mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687409046

フェイスパックの時間を有効活用できる！セリアの便利な美容ローラー

今回ご紹介するのは、セリアの『夜美人フェイスパック用ローラー』という商品。

フェイスパックをしながら使えるスキンケアローラーです。

毎日のスキンケアに少しプラスするだけで、気分も肌も整えられるのがいいなと思って購入してみました。

ローラー部分はシリコーンゴム製で、柔らかすぎず硬すぎない、肌にちょうど良い絶妙な質感です。

肌に当てるととても気持ちよく、摩擦感も少ないため、敏感になりがちな夜の肌にも安心して使えます。フェイスパックの上からでもスムーズに転がり、心地よい刺激が伝わってきます。

また、ローラー部分は大きすぎないサイズ感なので、小回りが利き、目元やフェイスライン、首元など細かい部分にも使いやすいのがGOOD！

持ち手部分は手にフィットする形状になっており、力が入りすぎることなく、なめらかにローラーを転がせます。

長時間使っても手が疲れにくく、リラックスしながらマッサージできるのが嬉しいポイントです。

コロコロ転がすだけで美容液が浸透しやすくなる！

フェイスパック中に使えるので、スキンケアの時間をより有効に活用できます。

コロコロと転がすだけでフェイスパックの密着度を高めてくれて、美容液が浸透しやすくなります。

1日の終わりのケアタイムに取り入れることで、心身ともにリフレッシュできる点もお気に入りです！

さらに、先端がフック状になっているため、使用後はフックに掛けて保管でき、収納場所に困らないのも便利です。

コンパクトなので、旅行などに持っていきやすいのもポイントです。

入浴後のリフレッシュや、毎日のスキンケアを少し充実させたい方におすすめです！『夜美人フェイスパック用ローラー』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。