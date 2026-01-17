ながらケアできて楽ちん！リラックスタイムに効率的な100均ローラー
商品情報
商品名：夜美人フェイスパック用ローラー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W30×D32×H155mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4905687409046
フェイスパックの時間を有効活用できる！セリアの便利な美容ローラー
今回ご紹介するのは、セリアの『夜美人フェイスパック用ローラー』という商品。
フェイスパックをしながら使えるスキンケアローラーです。
毎日のスキンケアに少しプラスするだけで、気分も肌も整えられるのがいいなと思って購入してみました。
ローラー部分はシリコーンゴム製で、柔らかすぎず硬すぎない、肌にちょうど良い絶妙な質感です。
肌に当てるととても気持ちよく、摩擦感も少ないため、敏感になりがちな夜の肌にも安心して使えます。フェイスパックの上からでもスムーズに転がり、心地よい刺激が伝わってきます。
また、ローラー部分は大きすぎないサイズ感なので、小回りが利き、目元やフェイスライン、首元など細かい部分にも使いやすいのがGOOD！
持ち手部分は手にフィットする形状になっており、力が入りすぎることなく、なめらかにローラーを転がせます。
長時間使っても手が疲れにくく、リラックスしながらマッサージできるのが嬉しいポイントです。
コロコロ転がすだけで美容液が浸透しやすくなる！
フェイスパック中に使えるので、スキンケアの時間をより有効に活用できます。
コロコロと転がすだけでフェイスパックの密着度を高めてくれて、美容液が浸透しやすくなります。
1日の終わりのケアタイムに取り入れることで、心身ともにリフレッシュできる点もお気に入りです！
さらに、先端がフック状になっているため、使用後はフックに掛けて保管でき、収納場所に困らないのも便利です。
コンパクトなので、旅行などに持っていきやすいのもポイントです。
入浴後のリフレッシュや、毎日のスキンケアを少し充実させたい方におすすめです！『夜美人フェイスパック用ローラー』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。