東京の路面電車「玉電・砧線」の面影はどこに残っているのか　廃線跡をたどる2kmの道のり

東京と神奈川の境を流れる多摩川に寄り沿うように走っていた玉川電気鉄道の支線「砧線〔きぬたせん〕」。廃止から57年の歳月が過ぎ、長年親しまれてきた玉電（たまでん）の愛称も聞かれなくなって久しい。むかし住んでいた近所の蕎麦屋で出前を頼むと、薬味の入った小皿の懸け紙には系列店舗の所在地名一覧が載っており、”玉電山下”と書かれていたことを思い出す。「玉川線」の名も、地下鉄・新玉川線へと引き継がれたが、2000（平成12）年からは田園都市線に編入され、“玉川”の名は消滅してしまった。かつて渋谷〜二子玉川〜砧を結んでいた路面電車「玉電」の記憶は、人々の脳裏からも消え去ろうとしている。そんな砧線に思いを馳せながら、二子玉川（世田谷区玉川）から砧本村（同区鎌田）までの2kmの廃線ウォークへと出かけることにしよう。

※トップ画像は、二子玉川園駅（当時）を出て左にカーブを描きながら砧駅へ向けて走りゆく、在りし日の玉電砧線。この池の場所は現在、玉川高島屋SC東館と同館駐車場になっている＝1961（昭和36）年8月、写真提供／飯島巌コレクション

「花みず木通り」に生まれ変わった砧線

砧線の廃線跡は、二子玉川駅から田園都市線（旧・新玉川線）と並走した後、大きく左にカーブを描きながら、小さな雑木林と化した軌道敷跡を過ぎて、玉川高島屋SC東館と同館マロニエコートとの間を進む。この雑木林を抜けた先は、街並みや道路が整備され街は一変しており、砧線の面影は何も遺されていない。

廃線跡はそのまま玉川通り（国道246号線の旧道）を渡ると、その先は細い道路へと生まれ変わっていた。道路標識には、「花みず木通り（砧線跡）」と書かれている。この”花みず木”とは、二子玉川のシンボルツリーである「ハナミズキ」のことで、2016年（平成28）年に道路の通称名として採用されたものだ。

砧線跡をたどるこの道路は全長760ｍあり、砧線の廃線跡のうち3分の1を占める。このように世田谷区道として整備された理由には、廃線時に線路敷のほとんどを民間に売却するのではなく、東京都や世田谷区へ一括して移管したことが大きい。

この細い道路をそのまま進み、頭上を高架で跨ぐ国道246号線の新道バイパスを通りすぎると道幅は拡がり、歩道と車道とに分離する。ほどなく歩くと中耕地駅（なかこうちえき）があった路地に出る。歩道の隅には、「砧線中耕地駅跡」と書かれた石碑が建てられている。歩道上となるこの場所に、1969（昭和44年）5月10日まで中耕地駅は存在した。

開業まもない頃は、遊園地下（ゆうえんちした）という名の駅（停留場）だった。この「遊園地」とは、今も世田谷区瀬田4丁目にある「身延山関東別院、妙隆山・玉川寺〔ぎょくせんじ〕」の周辺にあった玉川電気鉄道が乗客誘致のために創設した「玉川第一遊園（第二遊園は1985／昭和60年まで二子玉川駅近くにあった二子玉川園）」のことだ。

そして、いつの頃からか「中耕地」という駅名になった。起点の二子玉川駅（開通当時は玉川駅）からは0マイル27チェーン（約543メートル）の地点だった。開通当時の図面「砧線玉川砧間軌道新線線路平面図」には、キロメートルではなく“マイルチェーン”で距離程が記載されている。これは、当時の日本の鉄道がイギリスの技法を取り入れていたことに由来する。駅周辺には、水田が広がっていたこともこの地図からは読み取れる。

「砧線玉川砧間軌道新設線路平面図」より、遊園地下（のちの中耕地）駅の部分を拡大したもの。駅の周囲には「水田」を示す記号が描かれている＝資料／国立公文書館蔵

玉電・砧線の廃線跡略図＝世田谷区が設置した現地案内図に筆者加筆

世田谷区道「花みず木通り（砧線跡）」と書かれた道路標識。この通りはまさしく廃線跡だ＝2026年1月6日、世田谷区玉川

玉川通り側から砧線の廃線跡である「花みずき通り」を見る。この“花みず木”とは二子玉川のシンボルツリー「ハナミズキ」から命名されたものだ＝2026年1月6日、世田谷区玉川

花みず木通りを直進すると、道幅が拡がり歩道と車道に分離する。この歩道と車道のセンターあたりが線路敷だった。二子玉川から一つ目の駅となる中耕地駅（旧・遊園地下停留場）は、この写真の左手奥にあった＝2026年1月6日、世田谷区玉川

中耕地駅跡に建つ「砧線中耕地駅跡」の石碑＝2026年1月15日、世田谷区玉川

花みず木通りに入り、玉川通りから数えて三つ目の路地の片隅に建てられている「砧線中耕地駅跡」の石碑＝2026年1月6日、世田谷区玉川

玉電・砧線の中耕地駅跡の歩道上に描かれた同駅のタイル画＝2026年1月15日、世田谷区玉川

砧線が廃止される頃の中耕地駅。この手前側が二子玉川園駅寄りとなる。現在ある石碑は、この駅舎のあった位置に建てられている＝1969年4月、資料提供／大塚勝利、世田谷区玉川

玉電・砧線の中耕地駅跡の現況写真。ひとつ前の写真とほぼ同じ位置で撮影したもので、石碑以外に当時を伺い知るものは何も遺されていない＝2026年1月15日、世田谷区玉川

1938（昭和13）年に作成された東京横浜電鉄と目黒蒲田電鉄時代の沿線案内。この当時の玉電は、東京横浜電鉄の路線だった。着色は筆者加筆のもの＝資料提供／世田谷郷土資料館

私設の「大勝庵・玉電と郷土の歴史館」が貴重な存在だ

中耕地駅跡から「花みずき通り」をそのまま進んで行くと、歩道が少しが拡がりを見せたあたりに砧線をモチーフにしたモニュメントが散見される。砧線の電車が描かれたマンホールの蓋が4か所、古レールを使用した歩道柵のほか石碑や道標がそれである。残念なことに道路柵に見られる古レールは、砧線のものではないという。

このあたりの歩道は「砧線跡歩道」と名付けられ、1989（平成元）年に整備された。砧線があった当時は、二子玉川方向を正面に見て向かって右側（歩道側）から、線路より一段低い位置に谷戸川（やとがわ／分水路）が流れ、線路敷、道路、住宅といった配置になっていた。今に見る線路敷は、歩道と道路との境目あたりに位置していたようだ。

砧線を語るうえで外せないスポットが、この周辺にあるという。それは、「大勝庵・玉電と郷土の歴史館」だと教えられた。砧線跡歩道から一つ多摩川寄りを走る「中吉通り（なかよしどおり）」沿いに、その私設資料館はあった。砧線跡歩道にあるコンビニの脇の道から中吉通りに出て、右にしばらく歩いたマンションの1階に、その入口はあった。

名前に大勝庵と冠してあるとおり、元々は”そば店”だった。館長の大塚勝利さんは、三軒茶屋（世田谷区）の蕎麦店で修業し、砧線が廃線となるころにこの地に居を構え、「そば処・大勝庵」を開業した。いつの頃からか、その店内には「玉電」に関する部品やグッズなどを展示するようになった。玉電マニアの間では、一躍有名なお店となった。

大塚さんいわく、鉄道にはまったく興味がないそうで、ただ郷土の歴史としての砧線や玉電のことを語り継ぎたいという思いから、玉電部品のコレクションをはじめたのだとか。ついには、東急電鉄から本物の玉電車両の運転台やパンタグラフまで譲り受けてしまった。

そば店は、2011（平成23）年に閉店したが、翌年からは小さな私設資料館として再出発し、今日を迎える。今でも館内には、ところ狭しと玉電ゆかりの部品類をはじめ、郷土の品々のほか昭和のレトログッズなどが展示される。その収蔵品の数は、優に2千を超えるという。建物の外にも、玉電車両のパンタグラフや砧線で実際に使われていた“鉄道さくがき”の一部などがあり、目を引く。

大塚さんは「出会いを大切に」がモットーだといい、貴重な玉電のことや、二子玉川周辺地域に関する昔ばなしや地元らなではの秘話など、いろいろとお話しをしてくださった。もちろん、砧線の廃線跡についても大変お詳しかった。そんな世田谷ロマンあふれる「大勝庵・玉電と郷土の歴史館」へ、ぶらり立ち寄ってみてはいかがだろうか。

【施設情報】大勝庵・玉電と郷土の歴史館、住所／世田谷区玉川3-38-6第二玉川グランドハイツ１階、開館日／火・木・土・日（臨時休業の場合あり）、開館時間／10時〜15時、入館料／無料、電話／080-1227-6158※開館時間内のみ受付。

「砧線跡歩道」として幅が広くなる「花みず木通り」の歩道。このあたりからしばらく砧線に関するオブジェがつづく＝1992年6月、世田谷区玉川

砧線跡歩道にあるマンホールの蓋に描かれた旧砧線をイメージした路面電車。こうした蓋は、このほかにも周辺に3か所存在する＝1992年6月、世田谷区玉川

砧線のレールをモチーフにした歩道柵。残念ながらこのレールは砧線で使われていたものではないという＝2026年1月6日、世田谷区玉川

砧線跡歩道に設置されている「砧線軌道跡」の石碑＝1992年6月、世田谷区玉川

「砧線跡歩道」と記された道標＝2026年1月6日、世田谷区玉川

現在の「砧線跡歩道」のあたりをゆく現役時代の砧線。中耕地駅が電車の後方（二子玉川駅方向）にあった＝1969（昭和44）年5月、世田谷区玉川、写真提供／宮田道一コレクション

玉電・砧線の廃線跡になっている「花みず木通り」の歩道の一部には、タイルで線路と枕木が描かれている。ひとつ前の古写真とほぼ同じ場所で撮影したもの＝2026年1月15日、世田谷区玉川

中吉通り（なかよしどおり）に面して入口がある「大勝庵・玉電と郷土の歴史館」。そのたたずまいは15年前まで営業したいたそば店そのものだった。1番線を示す案内標示が歴史館の目印だ＝2026年1月6日、世田谷区玉川

あれこれと砧線の話をしてくださった館長の大塚勝利さん。砧線への郷土愛は、ただならぬものだった。大勝庵・玉電と郷土の歴史館で＝2026年1月6日、世田谷区玉川

かつて砧線で活躍した玉電（最後は世田谷線で活躍)の車両70形（71号車）の運転台は、東急電鉄から譲り受けたもの。大勝庵・玉電と郷土の歴史館で＝2026年1月6日、世田谷区玉川

玉電と郷土の歴史館前に鎮座する元・玉電車両（のちの世田谷線）で使っていたパンタグラフと、砧線で使用していた鉄道さくがき（左端）＝2026年1月15日、世田谷区玉川

玉電マークが残る敷地境界石をぜひ見よう

歴史館を後にして「砧線跡歩道」（花みず木通り）へと戻り、廃線跡ウォークを再開する。花みず木通りを200mくらい歩くと、砧線跡歩道が終わり、道が細くなった。このあたりまでは、谷戸川（やとがわ）という荏原郡玉川村と北多摩郡砧村（いずれも当時）の境界を流れる小さな川が、砧線と並走して流れていた。そのため、花みず木通りの道幅にも余裕があり、車道と歩道が分離されていたのはこのためだった。

歩を進めるうちに、さらに道路が狭くなったと思ったら、道路の中央に樹木が植わるサイクリングロードとその脇を歩行者が通行できる専用道になった。古地図で確認すると、このあたりで砧線と並走していた谷戸川は線路から逸れて右へと大きく流れを変えたところだった。ここから先は、まさに砧線の線路敷そのままの道幅になっていた。

さらに50mくらい進むと、廃線跡である専用道（花みず木通り）が左へとカーブする。このカーブの場所はといえば、2026（令和8）年1月10日の記事【ジャマ電と揶揄された路面電車“玉電”の支線「砧線」、計画された終点は東京・世田谷の「砧」ではなく「和泉多摩川」だった】でも紹介した「緑豊かな田園地帯をゆく砧線の古写真」と同じ場所だ。まさに隔世の感を禁じ得ない、その一言に尽きる光景だった。

カーブを過ぎると花みず木通りは、多摩堤通りに突き当たる。花みず木通りは、ここで終わりとなる。廃線跡は、そのまま別の道路となり、目の前の吉沢橋交差点で多摩堤通りを渡り、さらに直進する。この吉沢橋交差点の角に建つマンションの前にある歩道部分は、起点の玉川駅（当時）から数えて二つ目となる吉沢駅（起点から1.167kmの地点）があったところだ。

マンションの敷地と歩道の境目をよく見ると、昔の玉電マーク（東京急行電鉄→現・東急電鉄）の社紋が入った境界石が2箇所、等間隔で遺されていた。道路の向かい側の邸宅の角地にも小ぶりの境界石があった。以前は、マンション側の交差点の角にもあったそうだが、境界石は地面から突き出ているため、歩行者の通行に邪魔だ、危ない、ということから撤去されたという。砧線を後世に伝える鉄道遺構である「境界石」のうちの一つが失われたことは、残念でならない。

この境界石に囲われた場所（道路と左右の歩道部分）が、吉沢駅があった場所だ。開業当時の線路平面図に記される吉沢駅には、電車がすれ違えるように「側線」が描かれているが、実際に側線が造られたことは一度もなかったそうで、その用地だけが確保されたに過ぎなかったという。

のどかな田園風景をゆく砧線が走っていたとは思えないほど、周辺の景色は一変していた＝2026年1月15日、世田谷区玉川

ひとつ前の写真と同じ場所を走りゆく玉電砧線。このカーブの先に二子玉川から二つ目の駅となる吉沢駅があった。（別記事の再掲）＝1960（昭和35）年5月、写真提供／宮田道一コレクション

砧線と谷戸川が別れるあたりから吉沢駅の周辺を抜粋した開業当時の線路平面図。砧線玉川砧間軌道新設線路平面図より。吉沢駅には側線が記され、その先には町田川(現・野川)を越える橋梁が描かれる＝資料／国立公文書館蔵

砧線の吉沢駅に停車中の玉電の電車。開業時の線路平面図では側線を設けて上りと下りの電車が行き違いできるような構造で描かれていたが、実際には用地が確保されていたにすぎず、側線の線路が敷設されることはなかったという＝1969年4月、写真提供／大塚勝利

玉電・砧線の吉沢駅跡地は道路と歩道に転用されている＝2026年1月15日、世田谷区玉川

玉電・砧線の吉沢駅跡の用地を囲うように玉電マークの入った境界石が、3個現存する。写真の境界石のほかに、道路（廃線跡）を挟んだ反対側の歩道にも2個存在する＝2026年1月15日、世田谷区玉川

玉電・砧線の吉沢駅跡に遺される玉電マークの入った境界石＝2026年1月15日、世田谷区玉川

吉沢橋交差点そばのマンションと歩道との境目には、玉電の境界石（左手前の電信柱のたもとにある四角い石とその延長線上にもう1か所）が遺る＝2026年1月6日、世田谷区鎌田

玉電マーク（旧東京急行委電鉄の社紋）が入った境界石＝2026年1月6日、世田谷区鎌田

玉電マークの変遷。上から、玉川電気鉄道当時の社紋（玉電の創始会社）、東京横浜電鉄当時の社紋（吸収合併後）、東京急行電鉄当時の社紋（大東急合併以後〜廃止まで）＝資料提供／宮田道一コレクション

砧線の開業時は町田川と呼ばれていた野川

吉沢駅の先には、野川と呼ばれる東京都国分寺市を水源として二子玉川で多摩川に合流する一級河川が流れている。この川は、砧線が開業したころは「町田川」と呼ばれ、川を越える橋梁は、「町田川橋梁」と呼ばれていた。

開業当初の橋は、小さな桁３連と大きな桁（長さ約11m）と小さな桁12連をつなぎ合わせた44mの橋であった。その後、時期は不明ながら、大型の下路式プレートガーター橋に架け替えられ、廃線まで使用された。砧線の廃止後は、道路橋として世田谷区に移管され、橋の桁の位置を川面側に下げて道路橋（新吉沢橋）へと転用し、昭和の終わりごろまで使用された。

その後に行われた野川の護岸改修の際に、新しい橋へと架け替えが行われ、砧線の旧橋梁は撤去され姿を消した。現在の吉沢橋は、野川の河川改修によって2007（平成19）年に周囲にあった橋（吉沢橋と新吉沢橋）を統合して新しく架け替えられた三代目となる橋で、玉電の廃線跡をなぞるように架けられている。橋上に設けられた下流側の歩道上には、玉電の橋梁があったことを記した石碑とともに、橋の欄干には玉電のレリーフが設置されている。

砧線の開業時に架けられた町田川橋梁の平・断面図＝資料／国立公文書館蔵

開業当時に架けられた町田川橋梁を渡る砧線＝現地にある碑石に添えられた写真より

2007（平成19）年に架け替えられた三代目となる吉沢橋。砧線の橋梁とほぼ同じ位置に架けられている＝2016年1月6日、世田谷区鎌田

橋上に設けられた下流側の歩道には、砧線とその橋梁に関することが記された石碑と玉電のレリーフが設置されている＝2016年1月6日、吉沢橋の橋上で

砧線とその橋梁に関することが記された石碑＝2016年1月6日、吉沢橋の橋上で

砧線代行バスも走る道路へと転用された廃線跡

野川（旧・町田川）を超えると廃線跡は、花みず木通りと同様に世田谷区道へと転用されており、その道路の上を「砧線代行バス」が走っている。東急バス「玉06」系統、二子玉川駅バス停〜砧本村バス停を結ぶ路線バスだ。

このバスは、往路と復路では走るコースが異なる区間があり、途中の吉沢バス停（旧・吉沢駅至近）から砧本村バス停の間（吉沢駅→伊勢宮河原駅→大蔵駅→砧本村駅）は、廃線跡をなぞるように砧本村行きのバスしか通らない。復路のバス（砧本村→二子玉川駅）は、別のルートとなるため、廃線跡は通らない。また、二子玉川駅バス停〜吉沢バス停の間も、砧線の廃線跡ではなく「中吉通り」を経由する。

吉沢駅跡から185m進んだあたりは、伊勢宮河原停留場（いせみやがわら・ていりゅうじょう／起点の玉川駅から1.352kmの地点）があったところだ。駅名の由来は、当地の住民が多摩川で投網漁をしていたところ、お伊勢様の御神体がその網にかかり、これを河川敷に祀ったということが、その語源らしい。

この停留所（駅）があった場所は、多摩川の河原からは至近距離にあり、現在は「三角公園（世田谷区立鎌田遊び場）」と呼ばれる世田谷区の公園になっている。この場所のすぐ目の前には、砧線代行バス「玉06系統」のバス停「三角公園」がある。

駅は開業後の1930（昭和5）年に、「伊勢宮河原”貨物”停留所」に変更されており、同時に砂利積込用の側線が新設された。この側線は、1935（昭和10）年に撤去されており、これは「1934（昭和9）年に二子玉川周辺における多摩川での砂利採取が禁止されたこと」に関係しているとする向きもある。

停留所（駅）そのものについては、1942（昭和17）年ごろまであったとする地元住民の証言はあるものの、具体的な時期については正確な記録が残されていないため、わかっていない。いずれにしても、駅が廃止になった後も、長年にわたり”玉電用地”として手つかずのままその用地が残され、砧線の廃止と同時に世田谷区へ移管され、現在の公園が誕生したということになろう。

なお、駅名の由来となった”お伊勢さん”を祀った祠（ほこら）は、古くは多摩川の畔に実在したとする言い伝えがあるものの、どこに建立されていたのかまではわからないという。

砧線の廃線跡（伊勢宮河原〜大蔵）をゆく砧線代行バス「玉06系統」＝2026年1月15日、世田谷区鎌田

伊勢宮河原駅の場所を示した線路平面図。開業当初に作成した砧線玉川砧間軌道新設線路平面図より一部抜粋＝資料／国立公文書館蔵

1935（昭和10）年に内務省（当時）によって作成された大東京区分図の35区のうちの世田谷区詳細図より砧線部分を抜粋。この時点で伊勢宮河原駅（停留場）は記載がない。着色は筆者加筆のもの＝資料提供／世田谷郷土資料館

空き地となっていたころの旧・伊勢宮河原駅跡地＝1969年4月、写真提供／大塚勝利

玉電・砧線にあった伊勢宮河原（いせみやがわら）駅跡地は、「三角公園」に生まれ変わっている＝2026年1月15日、世田谷区鎌田

多摩川の土手から撮影した旧・伊勢宮河原駅付近を通過してゆく砧線の電車。現在この電車の走っている場所は三角公園になっており、電車の手前の空き地は宅地化され住宅が建っている＝1969年4月、写真提供／大塚勝利

玉電・砧線の伊勢宮河原駅跡地は「三角公園」という名の公園になっている＝2026年1月15日、世田谷区鎌田

旧伊勢宮河原駅〜旧大蔵駅間をゆく砧線の電車＝1969年4月、写真提供／大塚勝利

ひとつ前の玉電・砧線が走る写真とほぼ同位置で撮影した現況写真＝2026年1月15日、世田谷区鎌田

宅地化されていた大蔵貨物積卸停留場跡

さらに代行バスが走っている道路を、旧・伊勢宮河原駅から終点方に向けて500mほど進むと、大蔵貨物積卸停留場（駅／起点から1.829kmの地点）があった場所に出た。この場所のすぐそばには、砧線代行バス（玉06系統）の「都市大学グランド前」という名のバス停があった。ふと思い返せば、砧線の代行バスはバス停の名称こそ異なるが、存在した砧線の駅（停留所）があったところにはバス停があるのだ。

大蔵駅（停留所名）の名称は、開業の直前までは「大蔵砂利積込停留場」となっていたが、開業後は「大蔵”貨物積卸”停留場」に変更され、いつの頃からか「大蔵」と名乗った。この駅には、開業当初から引き込み線（積卸場）が設けられていたが、伊勢宮河原駅と同様に先の大戦前に廃止されたという。しかし、その正確な年月まではわかっていない。当然、当時の痕跡が遺されているわけもなく、今では駅があった場所も宅地化され、ざっくりとした位置推測しかできなかった。この付近の少し先には、廃線跡となる道路がＹ字に分岐していて、向かって右側へと逸れる一方通行の道路が砧線の廃線跡であり、代行バスが走るルートだ。

その廃線跡の道路を歩いていると、妙なものを見つけた。鎌田町南睦会会館にある鋼材で組み上げられた「半鐘（はんしょう）」と呼ばれる小型の釣り鐘をぶらさげるための小ぶりの鉄塔だ。見た目とその大きさといい、砧線の架線（電車に電気を送る銅線）を支持するための、いわゆる架線柱ではないかと一瞬疑った。しかし、残念ながら廃線末期に至るまでの砧線の架線柱は、木柱かコンクリート柱であり、これは砧線の遺構とは無関係のものであると判断した。念のため、砧線の末端となる砧駅にあった架線を終端部で引き留める鉄柱を移築したのではないかと疑って検証を試みたが、鋼材の組み方が異なるため、同一のもの（移築したもの）ではないと結論づけた。

大蔵貨物積卸停留場の場所を示した線路平面図。開業当初に作成した砧線玉川砧間軌道新設線路平面図より一部抜粋＝資料／国立公文書館蔵

当時の大蔵駅のようすを記した構内配線図。この図の右端に示される本線路が切れているあたりに、現況道路（都市大グランド前バス停付近）のＹ字分岐がある。砧線大蔵貨物積卸停留場設備図より＝資料／国立公文書館蔵

玉電・砧線の大蔵貨物積卸停留場があった付近の現況写真＝2026年1月15日、世田谷区鎌田

砧線・大蔵貨物積卸停留場跡地から旧・砧本村駅方向を見る。道路となった廃線跡の上を走る砧線代行バス（玉06系統）＝2026年1月15日、世田谷区鎌田

大蔵駅跡から終点の砧本村駅跡へと続く道路へと転用された砧線の廃線跡＝2026年1月15日、世田谷区鎌田

道路へと転用された砧線の廃線跡に突如現れた鉄道遺構（架線柱）と見間違うような造りの半鐘を釣るための鉄塔＝2026年1月15日、世田谷区鎌田

バスの折返所になった砧本村（旧・砧）駅跡

そろそろ終点に近づいてきたようで、歩いてきた廃線跡となる道路の先には公園「鎌田2丁目南公園」が見えてきた。この公園とその先にある倉庫、東急バスの砧本村バス停の一帯が、砧線の砧本村〔旧・砧〕駅（起点から2.192km≒2.2km）があったところだ。廃線跡ウォーキングのゴールである。

開業当時の住所は、東京市北多摩郡砧村大字大蔵字河原765番地。現在は、東京都世田谷区鎌田2丁目19番地だ。まずは周囲を見渡すと、34年前に訪れた時と雰囲気はだいぶ変わっていた。建物などは大きく様変わりし、バス停の待合所として転用されていた砧線砧本村駅のホーム屋根（上屋）は、老朽化のため2022（令和4）年に解体され、そこには真新しい待合所があった。

元々の砧線のホームは、このバス停と同じ向きにあったわけではなく、バス停に対して直角を向くように駅の構内だった敷地のほぼ中央（現・東京都の建物〔倉庫〕がある場所）に位置していた。砧線の駅として唯一の遺構だったホーム屋根が解体されたことについて、「玉電と郷土の歴史館」の館長である大塚勝利さんは、非常に残念がっていた。なお、解体されたホーム屋根の部材は、再建が可能な状態で保管されているという。

駅に隣接してあった売店「東急バス折返所前・砧売店」も、跡形もなく取り壊されていた。駅跡地そのものは、バス折り返し所、東京都の施設（倉庫）、公園の一部として姿を変えているが、その敷地の大きさから知っている人がみれば、ここに駅があったことは容易に想像できよう。ここに駅があったことを示すように「鉄道さくがき」が、バス折り返し所に併設された自転車駐輪場の片隅に遺されていた。もう少し経つと、ここに玉電砧線が走っていたことや、ここから和泉多摩川駅まで延伸する計画があったことなど、人々の記憶からは消え去ってしまうのだろうか。

砧（のちの砧本村）駅の位置を示した開業当時の図面。砧線玉川砧間軌道新設線路平面図より一部抜粋＝資料／国立公文書館蔵

砧線の終点、砧本村（旧・砧）駅から二子玉川園駅方向を見た風景。線路沿いにある架線柱は、ほとんどが木柱だった＝1969（昭和44）年5月、写真提供／宮田道一コレクション

ひとつ前の写真とほぼ同じ位置で撮影した砧線・砧本村（旧・砧）駅跡地（鎌田2丁目南公園）から見た廃線跡＝2026年1月15日、世田谷区鎌田

旧砧駅の構内である砧本村バス折り返し所には、砧線のホーム屋根を転用（移築）したバス待合所と、駅があった当時から営業していた売店が共存していた時代があった＝1992年6月、世田谷区鎌田

現在の砧本村バス停（バス折り返し所）のようす＝2026年1月6日、世田谷区鎌田

砧本村駅(旧・砧駅)に設置されていた上屋（屋根）は、廃線後に代行バスの砧本村バス停へと移築された＝1969年2月、写真提供／宮田道一コレクション

砧線のホームから移築された上屋（屋根）を活用したバス停の待合所。現在は撤去されており存在しない＝1992年6月、世田谷区鎌田

かつてはここに砧線砧本村（旧・砧）駅ホームの屋根を使用したバス待合所があった。東急バス砧本村バス停で＝2026年1月15日、世田谷区鎌田

砧本村バス停（バス折り返し所）の売店跡地に遺される「鉄道さくがき」＝2026年1月6日、世田谷区鎌田

玉電・砧線の終点駅「砧本村（旧・砧）駅」の駅名板。琺瑯（ほうろう）と呼ばれる金属材料表面にシリカ（二酸化ケイ素）を主成分とするガラス質の釉薬を高温で焼き付けたものでできている＝2026年1月15日、玉電と郷土の歴史館で

注）文中の距離程表示〔km〕は、当時の図面に記載されたマイルチェーン〔MC〕をkmに換算したものであり、多少の誤差（図面上での測定誤差29m）があります。

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

