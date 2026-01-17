妻の私は64歳で、前倒しで60歳から年金をもらっています。私は来年4月に65歳になりますが、加給年金をもらえますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、年上の夫がいる妻の加給年金についてです。
「生計を維持されている」ということは、同居していることが基本となりますが、別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるなどであれば認められます。生計を維持されている配偶者は、前年の収入が850万円未満（所得が655万5000円未満）ということが条件です。
ただし、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金を受給している間、もしくは加入期間は関係なく障害年金を受ける権利がある場合は、配偶者加給年金が支給停止されることに注意が必要です。
相談者「グロチャン」さんが65歳になり、厚生年金に20年加入していた場合でも、夫は70歳になっているので加給年金は加算されません。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
