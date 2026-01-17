エクストレイルNISMOのパワーユニットを搭載

オーラNISMO RSコンセプト｜Aura NISMO RS Concept

「オーラNISMO RSコンセプト」は、「オーラNISMO」のボディに「エクストレイルNISMO」のパワーユニットを搭載したハイパフォーマンススポーツモデル。量産車で培われた技術を基盤としながら、モータースポーツ開発で得られた知見を活かし、技術検証を行うことを目的としたコンセプトカーだ。

将来的にはコンプリートカーとしての市販化も視野に入れ、電動化時代における新たなモータースポーツの可能性を探る役割を担う。

エクステリアデザインはオーラNISMOのデザインコンセプトである「Agile Electric City Racer」を深化させ、オーラNISMOのデザインエレメントを継承しながら、より塊感と高いパフォーマンスを感じさせるデザインが追求された。

トレッドの拡大に合わせ、左右で145mm拡大されたフェンダーと、約20mmのローダウン化によって、低重心で迫力あるプロポーションを実現。ボディサイズは全長4260×全幅1880×全高1485mmとなり、全長はオーラNISMOより140mm長くなった。

NISMOのレッドアクセントが施されたフロントスポイラー、サイドスカート、リヤディフューザーに加え、ホイールハウス内の空気を抜く形状のフロントフェンダー、整流効果をもたらすサイドエアスプリッターや専用リヤスポイラーにより、ダウンフォースの向上とドラッグの低減を両立。

ボディカラーはNISMOステルスグレーを基調としながら、より周囲の光環境に左右されずにソリッド感を強調する、専用の「ダークマットNISMOステルスグレー」が採用された。

性能面では、量産のコンポーネントを活用しながらレース参戦を見据えた技術検証を目的として、走る、曲がる、止まるといったすべての性能向上を目指して開発。軽量コンパクトなオーラNISMOのボディに、ハイパワーなエクストレイルNISMOのパワートレインを搭載し、走りの性能が大幅に向上している。

ハンドリングに関しては、拡幅したワイドトレッドとハイグリップタイヤ（ミシュラン・パイロットスポーツ4）の採用に加え、4WD制御に「NISMO tuned e‑4ORCE」を採用し、高いトラクションと旋回性能を実現した。

止まるための性能も向上されている。オーラNISMOに対し、約100kg増加した重量を受け止められるよう、フロントに対向4ポッドの大型キャリパー、リヤに対向2ポッドのキャリパーのブレーキを採用し、高水準の制動性能が確保された。

今後同社は、厳しい負荷がかかる環境下でクルマを鍛え上げるために、この車両でレースに出場することを検討するとともに、市販化も目指しているという。

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長4260×全幅1880×全高1485mm

ホイールベース：2580mm

車両重量：1490kg

総排気量：1497cc

発電用エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：106kW（144ps）

最大トルク：250Nm（25.5kgf-m）

モーター最高出力：前150kW（204ps）／後100kW（136ps）

モーター最大トルク：前330Nm（33.7kgf-m）／後195Nm（19.9kgf-m）

駆動方式：4WD

サスペンション形式：前ストラット／後トーションビーム

ホイールサイズ：18×9.0J（NISMO LM GT4）

タイヤサイズ：245/45R18（ミシュラン・パイロットスポーツ4）