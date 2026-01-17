ロヒンギャ弾圧を考慮せず、強制送還を試みた入管...裁判で逆転しても終わらない苦難

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

「本当にロヒンギャかも分からない」と主張する入管

3回目の難民申請も2020年に不認定が確定する。八方塞がりの状況で、キンマウンソーはうつ病になってしまう。頸椎の異常で首をほとんど回すことができないという症状にも苦しんだ。しかし、名古屋入管はこのままならキンマウンソーをミャンマーに強制送還するのは確実だった。妻のトゥイと息子と娘は在留資格を持っており、家族はばらばらになってしまう。

これを避けるには裁判所に訴えるしかない。20年7月、キンマウンソーは自分を難民と認定するよう国を相手取って名古屋地裁に裁判をおこした。21年2月には、ミャンマーでは国軍がクーデターで政権を掌握した。もともと国軍はロヒンギャ弾圧を主導していただけに、ロヒンギャ攻撃は激化した。ロヒンギャの人々が海をわたって国外逃亡しようとしてボートが沈没するなどの悲劇が加速していた。

「いまのミャンマーに自分が帰れば、間違いなく強制収容所に入れられ拷問される」。キンマウンソーら原告は主張した。しかし、入管側は、ミャンマー政府がキンマウンソーを国民登録していないことを逆手に「本当にロヒンギャであるかどうかも分からない」と指摘。ヤンゴンなどラカイン州以外の地域ではロヒンギャ差別は激しくないので、キンマウンソーが帰っても心配ない、との論理を繰り広げた。裁判長・日置朋弘も判決で「クーデター以降ロヒンギャが迫害されているという証拠はない」としてキンマウンソーの訴えを退けた。

キンマウンソーは名古屋高裁に控訴した。

否定され続けた末に

通常、入管絡みの裁判では、判決は入管の判断に追随することが多い。しかし、裁判長の長谷川恭弘が主導した高裁の判決は違った。国連の報告ではラカイン州以外のロヒンギャに対しても軍事政権による逮捕が相次ぎヤンゴンで13人のロヒンギャの遺体が見つかっていることなどを引用。キンマウンソーについては「人種、宗教及び政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」として難民と認めるべきだと結論した。判決の中では、難民認定に対する入管側の姿勢について厳しい批判も展開した。

キンマウンソーは日本でのミャンマー政府に反対するデモにも参加し、写真が新聞に掲載されたことでも迫害のおそれが高まったと主張してきた。識者などからなる入管庁の難民審査参与員は、キンマウンソーへのインタビューの際、「日本でデモをして写真に写った人が帰国したとして、政府がその人をわざわざ迫害するとは考えられない」「新聞が何新聞なのか憶えていないのか」などと発言していた。判決はこれらの発言をした参与員についても「難民認定申請者の置かれた状況に対する無理解を露呈しているものといえるし（中略）予断や偏見がうかがわれる」と断罪した。

ロヒンギャの人々は、母国であるはずのミャンマーに国民として登録されることもなく、身一つで逃げてきた。入管庁は彼らに、迫害されたことを証明する証拠を提出するよう問い詰め、証拠資料がなければ難民と認めないとしてきた。これに対して、名古屋高裁の判決は「ロヒンギャという民族であれば迫害される可能性が高い」としてロヒンギャであること自体が難民認定の根拠になるとの考え方を示したもので、従来からすれば画期的な判決だった。代理人の弁護団は「ロヒンギャについて初めて国際的な基準に基づいた判決が出た」と評価した。

それでも、苦悩は終わらない

キンマウンソーも「これで家族と引き離され、帰されることはなくなった」と喜んだ。難民認定により、定住者としての在留資格が出て、仕事もできるようになった。キンマウンソーはいま懸命に働いている。首は痛いが、引っ越し業者で働く一方で、タイヤなどを東南アジアに輸出する仕事もする。「子どもたちの教育のためにはお金が必要」なのだ。下の娘のリンは英語の教室に行きたいと言っているし、上のカインも塾に通わせてやりたい。

「わたしも本当は大学に行き、経済学やエンジニアリングを勉強したかった。でもロヒンギャなので全部あきらめざるを得なかった。くやしかった」。それだけに「子どもたちにはそうした思いをさせたくない。存分に勉強する環境をつくってやり、夢を叶えさせてあげたいのです」。そのためには「国籍」が、不可欠なのだ。国籍がなければ、結婚も海外旅行もできない。

キンマウンソーは難民と認定されてからも子どもたちに国籍を得させようと、頭を悩ませている。通常、日本にいる外国籍の人が子どもを産んだ場合、地元の市役所などに出生届を出し、これを母国の出張所である在日大使館や領事館に持って行くと、親の登録情報と照合し、その国の国民として認定される。しかしロヒンギャの場合は、ミャンマー政府が国民として認定していないため、大使館は親の登録情報を持っておらず、在日の大使館に行っても子がミャンマー国民として認定されることはないのだ。

ミャンマー政府の在日の大使館は東京・品川にあるが、母国にいる時に経験した拷問などがトラウマ（心的外傷）として甦るため「近づくこともいやだ」と感じるミャンマー人も多い。クーデター後の軍事政権になってからは、ロヒンギャ以外のミャンマー人についても海外にいる場合は、所得に応じた税金をミャンマー政府に払わないと、海外での結婚に必要な独身証明書やパスポートを発行しない政策をとっている。本国にお金を払わない限り、国民とみなさないというのだ。軍事政権にお金を払えば、政権を利することになると考え、政府への嫌悪感から税金を払わないミャンマー人もいる。そうした人も事実上の「無国籍」に陥り、困っている。

キンマウンソーは子どもをいずれ「帰化」させることも考えている。日本国籍の取得である。ところが、帰化するには、高度な日本語のテストや納税を継続したという証明などさまざまな条件が課せられる上、本国からの国籍証明書などの提出も求められる。日本国籍を取るにも本国の国籍が必要、というわけだ。

キンマウンソーは「ハードルが高すぎてとても無理だ」という。

「ミャンマーにいても無国籍。日本に来ても無国籍。無国籍から抜け出るのは難民として認められるのより難しいのかもしれません」

（※本節内で登場したキンマウンソーは実名、家族は仮名。）

