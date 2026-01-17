黄砂が大陸からやってくる？

気象庁の黄砂解析予測図によりますと、きょう（１７日）からあす（１８日）にかけて日本列島に黄砂が飛来する見込みだということです。

【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？ 3時間ごとの黄砂シミュレーション

【画像①】はきょう（１７日）午後3時のシミュレーション画像です。

1７日（土）の黄砂はどうなる？

１７日（土）の黄砂のシミュレーションは、【画像②～】のとおりです。九州地方、中国地方、四国地方、近畿地方、北陸地方、東海地方、関東甲信地方、東北地方など一部地域に飛来が予想されています。

1８日（日）の黄砂はどうなる？

1８日（日）は【画像⑧～】の通りです。黄砂は九州地方、四国地方、近畿地方、東海地方の一部地域に飛来する見込みです。

1９日（月）の黄砂はどうなる？

1９日（月）は【画像⑯～】の通りです。

黄砂が飛来するエリアでは、洗濯物などを屋外で干す際は注意が必要です。また目、鼻、皮膚などに関するアレルギー体質の方や、喘息など呼吸器に疾患がある方は、十分に注意してください。