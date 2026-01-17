気象庁は15日、「気温」と「降雪」に関する早期天候情報を発表しました。

【画像を見る】21日ごろから全国的にこの時期としては著しい低温・日本海側を中心に大雪

それによりますと、今月21日頃から全国的に、この時期としては10年に1度程度の低温の可能性が高まっているということです。

また、「降雪量」についても今月21日頃から日本海側を中心に著しい大雪のおそれがあるということです【画像②】。

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報に注意してください

北海道地方

１月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．６℃以下）

北海道地方の気温は、向こう５日間程度は平年並の日が多いですが、その

後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低く、２１日頃からはかなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。

東北地方

１月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下）

東北日本海側 １月２１日頃から 大雪

（大雪の基準：５日間降雪量平年比 １５７％以上）

東北地方の気温は、向こう５日間程度は寒気の影響を受けにくいため平年並か高いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低く、２１日頃からはかなり低くなる見込みです。

また、２１日頃からは東北日本海側を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があり

ます。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

五所川原 ３０センチ

青森 ３１センチ

弘前 ３５センチ

酸ケ湯 ７３センチ

鷹巣 ２９センチ

秋田 １７センチ

横手 ４４センチ

矢島 ３８センチ

酒田 １５センチ

新庄 ３８センチ

山形 １７センチ

米沢 ４３センチ

若松 １８センチ

只見 ６３センチ

むつ ２１センチ

十和田 ２０センチ

盛岡 １０センチ

湯田 ５１センチ

北上 ２０センチ

川渡 ２４センチ

古川 １３センチ

新川 ２２センチ

関東甲信地方

１月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下）

長野県北部・群馬県北部 １月２１日頃から 大雪

（大雪の基準：５日間降雪量平年比 １７３％以上）



関東甲信地方の気温は、１月２０日頃まで寒気の影響を受けにくいため高く、かなり高い日もありますが、その後は寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、かなり低くなる可能性があります。気温の変動が大きい見込みです。



また、長野県北部・群馬県北部を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

交通障害や除雪などの対応に留意するとともに、農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

藤原 ５４センチ

みなかみ ４７センチ

草津 ２９センチ

野沢温泉 ５９センチ

信濃町 ３８センチ

飯山 ４９センチ

小谷 ４７センチ

白馬 ３６センチ

長野 １０センチ

大町 ２８センチ

北陸地方

１月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下）

北陸地方 １月２１日頃から 大雪

（大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２１２％以上）

北陸地方の気温は、向こう５日間程度は寒気の影響を受けにくいため平年並か高く、かなり高い日もありますが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる見込みです。気温の変動が大きいでしょう。



また、２１日頃からは降雪量がかなり多くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

相川 ６センチ

新潟 １２センチ

津川 ４４センチ

長岡 ３６センチ

守門 ６５センチ

高田 ３０センチ

関山 ６２センチ

津南 ７０センチ

伏木 １９センチ

富山 １９センチ

砺波 ３０センチ

猪谷 ４４センチ

輪島 １１センチ

七尾 １４センチ

金沢 １３センチ

白山河内 ３８センチ

福井 １５センチ

九頭竜 ４６センチ

敦賀 ９センチ

小浜 １３センチ

東海地方

１月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．８℃以下）

岐阜県山間部 １月２１日頃から 大雪

（大雪の基準：５日間降雪量平年比 １９３％以上）

東海地方の気温は、向こう５日間程度は寒気の影響を受けにくいため高く、１７日頃まではかなり高いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる見込みです。気温の変動が大きいでしょう。



また、２１日頃からは岐阜県山間部を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留

意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

白川 ５７センチ

高山 １８センチ

長滝 ３８センチ

近畿地方

１月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下）

近畿日本海側 １月２１日頃から 大雪

（大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２５４％以上）

近畿地方の気温は、向こう５日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１７日頃まではかなり高いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる見込みです。気温の変動が大きいでしょう。



また、２１日頃からは近畿日本海側で降雪量がかなり多くなる可能性があります。

農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

柳ケ瀬 ３３センチ

今津 １９センチ

彦根 ７センチ

峰山 １８センチ

舞鶴 １０センチ

香住 １６センチ

豊岡 １５センチ

和田山 １２センチ

中国地方

１月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下）

山陰 １月２１日頃から 大雪

（大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２５４％以上）

中国地方の気温は、向こう５日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１７日頃まではかなり高いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる見込みです。気温の変動が大きいでしょう。

また、２１日頃からは山陰を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

地点 平年値

西郷 ７センチ

松江 ６センチ

横田 ２８センチ

赤名 ３３センチ

瑞穂 ２１センチ

弥栄 １８センチ

境 ７センチ

米子 ８センチ

倉吉 ９センチ

鳥取 ９センチ

大山 ４７センチ

智頭 ２１センチ

上長田 ３５センチ

千屋 ２５センチ

津山 ４センチ

高野 ３８センチ

八幡 ３６センチ

大朝 ２３センチ

四国地方

１月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．２℃以下）



四国地方の気温は、向こう５日間程度は寒気の影響を受けにくいためかなり高い日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる見込みです。気温の変動が大きいでしょう。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。

九州北部地方（山口県を含む）

九州北部地方（山口県を含む） １月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．６℃以下）



九州北部地方（山口県を含む）の気温は、向こう４日間程度は寒気の影響

を受けにくいためかなり高い日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強

まり、寒気の影響を受けやすくなるため低い日が多く、２１日頃からはかな

り低くなる見込みです。気温の変動が大きいでしょう。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。

九州南部・奄美地方

１月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．５℃以下）

九州南部・奄美地方の気温は、向こう５日間程度は寒気の影響を受けにくいため高く、かなり高い日もありますが、その後は冬型の気圧配置が強まり、寒気の影響を受けやすくなるため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる見込みです。気温の変動が大きいでしょう。農作物の管理や水道管の凍結等に注意してください。

沖縄地方

１月２１日頃から かなりの低温

（かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．２℃以下）



沖縄地方の気温は、向こう５日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い日が多いですが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため低い日が多く、２１日頃からはかなり低くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。