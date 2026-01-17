＜速報＞松山英樹はイーブンパーのラウンド カットライン上でホールアウト
＜ソニー・オープン・イン・ハワイ 2日目◇16日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアーは第2ラウンドが進行中。松山英樹は3バーディ、3ボギーの「70」でラウンドし、トータル1アンダー。カットライン上でホールアウトした。
【連続写真】しっかり左に踏み込んでヒット！ 松山英樹のアイアンスイングをチェック
前半15番パー4でボギーが先行。18番パー5で取り戻し、イーブンパーで折り返した。後半は2番、5番といずれもパー4で落とすも、8番パー4でバーディが来ると、最終9番パー5でバーディ締めとした。米澤蓮がトータル3アンダーの35位タイ、比嘉一貴がトータル2オーバーの96位タイ、アマチュアの長崎大星（たいせい・勇志国際高）はトータル3オーバーの99位タイでそれぞれプレーしている。中島啓太はトータル6オーバーの113位タイでそれぞれプレーしている。その他日本勢は、久常涼が日本時間7時46分にスタート。日本勢トップとなる4アンダーをマークした金谷拓実と同組の金子駆大が日本時間8時8分にスタート。同時刻にインコースから平田憲聖もティオフする。杉浦悠太は最終組で同8時19分にスタートする。現在、首位はトータル9アンダーのデービス・ライリー（米国）がつけている。
