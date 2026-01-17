栗山英樹氏が大谷翔平選手に感謝を伝えました。

野球殿堂博物館は15日、2026年野球殿堂入り通知式を開催し、競技者表彰エキスパート表彰で栗山氏が野球殿堂入りとなりました。

栗山氏は高校卒業と同時にメジャーに挑戦しようとした大谷選手を説得し、日本ハムで投打の二刀流に育てあげ、今では“世界を代表する大谷翔平”へと成長させます。「翔平については何もしなければ自分で成長できる選手だったので、僕は何も出来てないですが、人が世界に羽ばたいていく過程を全てつぶさにみせてもらったのは指導者として勉強させてもらった」と感謝を述べます。

長らく日本ハムの監督を務め、WBCで世界一の頂をつかんだ栗山氏。特に印象に残る試合の一つとしてあげたのも日本ハム時代の大谷選手が活躍した試合でした。

2016年7月3日のソフトバンク戦「1番・投手」で出場した大谷選手は初回の初球でホームランを記録と誰もが信じられない記録を残しました。「2016年日本一になった年にどうしてもホークスを追いかけたくて、1番・投手大谷で勝負にいって、いきなり初球ホームラン打ったあの試合は一生忘れない。すごいやと当時は表現しませんでしたが、こっちが信じて前に進むといろんな事が起こるんだと記憶に残ってます」と話しました。

また、記者団から2023年のWBCの解散時に長嶋茂雄氏も口にした「野球の伝道師になってください」という言葉を選手らに伝えた栗山氏。その後の選手らの姿はどう見えているかという質問に「今回のWBCもそうですが、今年メジャーに挑戦する選手も当たり前のように『WBC行きます。日本野球のために尽くします』と彼らのそういう行動・発言は夢を感じますし、日本の野球をちゃんと伝えますという気持ちを感じます。長嶋さんがずっと言われていた次の時代に野球を伝えないといけないんだ、『野球の伝道師たれ』という思いをみんなが感じながらやってくれている。僕が言ったということではなく、そのことを一流選手はみんなわかっててやり続けてくれるのはただただ感謝しかなく、うれしいことです」と思いを述べました。