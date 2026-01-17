『ばけばけ』第76回 ヘブンの日本滞在記が完成する【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第76回が、19日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第76回のあらすじ
ついにヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記が完成する。トキ（高石あかり）は、司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、錦織（吉沢亮）とヘブンの日本滞在記完成パーティーを開く。パーティーでは山橋（柄本時生）が西洋料理をふるまい、司之介とフミは、はじめての西洋料理やワインに驚きつつも楽しむ。そこに、前回のヘブンさん引っ越しの記事で味を占めた梶谷（岩崎う大）が、ひょっこり現れる。
