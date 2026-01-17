フジ「クローズド会見」の失敗から1年――コンプライアンス推進局長に聞く“終わりのない”企業風土改革の現在地
●「社としては恥ずかしいこと」を公表
人気タレントと被害女性の間のトラブル対応を誤ったことから、ほとんどのスポンサーが撤退するという民放始まって以来の異常事態に見舞われたフジテレビ。問題発覚後のテレビカメラを入れない「クローズド会見」から、きょう17日で1年が経過した。
この事案が発生して以降、社内外で対話を重ねながらリスクを可視化し、相談窓口の実効性確保やハラスメント対策など、企業風土の刷新に邁進してきたのが、「再生・改革プロジェクト本部」の立ち上げから中枢に関わり、現在はコンプライアンス推進局長として改革を担う吉田優子氏。これまでの経緯から現在地など、“終わりのない”取り組みについて話を聞いた――。
フジテレビの吉田優子コンプライアンス推進局長
○第三者委員会調査結果を待たずに始めた「対話」
一連の事案が発生した当時、総務部長だった吉田氏。清水賢治社長を本部長とする「再生・改革プロジェクト本部」が25年2月6日に立ち上がると、副本部長の大野貢執行役員(当時、現・取締役)の補佐として関わった。
当時は、外部弁護士による第三者委員会による調査が行われていたため、社員へのヒアリングが調査妨害になってしまうおそれがあった。それでも、「第三者委員会の調査結果を待つだけでなく、会社として打てる対策は打つべきというのが喫緊の課題としてありましたので、課題の把握をするために、外部の専門家同席のもと社員をはじめとする社内外のステークホルダーとの“対話”を行うことになりました」(吉田氏、以下同)と、プロジェクトとして能動的に進めることになった。
2月後半から3月後半の1カ月間に、全ての局・室の20代から50代の社員、社外関係者のべ111人と約40回にわたって実施したこの「対話」の狙いは、会社の中に潜むリスクを見つけ出すこと。「“それはどういうことですか?”と詰める場ではなく、“これから会社がどうあるべきか、どうしていきたいかを自由に話してほしい”と、前向きに話してもらえるように設定しました」という。
実施形態は「心理的安全性」を最優先。多くても1回5〜6人の少人数とし、職場でのセクハラやパワハラといった話題が出ることも踏まえ、話しやすいように基本的に同年代かつ他部署同士で組み、参加者が周囲から「対話」の対象となっていることも分からないように、都度セッティングを調整した。外部の弁護士に同席してもらいながら、吉田氏はそのほとんどに参加、時には本部長である清水社長や副本部長の大野執行役員(当時）らが入ることもあったという。
「対話」で抽出した課題を可視化したのが、3月31日に公表した「人権リスクマップ」。発生可能性と深刻度の高さから特に対策が求められる項目として、「通報・相談窓口の実効性確保」や「ハラスメントの防止」という声が顕在化された。
これを公表することは、「社としては恥ずかしいこと」のように感じたが、「リスク管理の観点から公表は重要とされることから、専門家の指導のもと、まずは組織として自己認識することが大事だということで実施しました」と強調する。
25年3月31日に公表した「人権リスクマップ」
○焦点の一つは「相談窓口の信頼性をどう担保するか」
同プロジェクト本部では、「人権リスクマップ」を作るのと同時に、「対話」で出た課題を整理し、必要な規程・手続き・仕組みを洗い出した。焦点の一つは「ハラスメントの被害などを訴える相談窓口の信頼性をどう担保するか」。社内・社外の相談窓口にアスセスしやすくしたり、社外の窓口については、連絡すると弁護士が直接受けてくれるようにしたり、透明性を確保したりと、運用体制の強化を「再生・改革に向けたプラン」(3月31日公表)に盛り込んだ。
第三者委員会の調査報告書で指摘・提言された課題や対策は、「人権リスクマップ」「再生・改革に向けたプラン」の内容に「ほとんど入っているものでした」と相当な範囲を網羅。しかし、第三者委員会の報告書は人気タレントの性加害や、複数の幹部によるハラスメントの実態が明らかになるなど、社会的なインパクトがあまりにも大きく、同日にフジが出したプラン自体に焦点を当てて報じられることはほとんどなかった。
そこで、社外に向けた発信を強める必要性が高まり、4月末の総務省への報告も見据えながら「再生・改革に向けた8つの強化策」として整理。以降、毎月下旬にこの進捗状況を公表している。
●相談窓口強化から誹謗中傷対策も…コンプラ推進局の使命
こうした中で、7月10日付で大幅な組織改編を実施。「再生・改革プロジェクト本部」は発展的に解消し、新設されたサステナビリティ経営推進室が継承。吉田氏は「コンプライアンス推進室」から機能を強化した「コンプライアンス推進局」の局長に任命された。
また従来、コンプライアンス推進室にあった法務部門を「法務統括局」、内部監査部門を「内部監査室」に独立させ、それぞれの部門を強化している。
コンプライアンス推進局に新設されたのが「コンプライアンス推進部」。従来は社内相談窓口の相談員をコンプライアンス推進室のメンバーが兼務していたが、専属部署として設置された。アナウンサー出身の冨田憲子部長を筆頭に、「少人数のチームではありますが、様々なセクションで経験豊富なメンバーに集まっていただきました」と期待をかける。
また、第三者委員会の調査報告書で、報告ラインが1線に限られていたと指摘されたことを受け、これを複線化するために「コンプライアンスオフィサー制度」を導入。全局室のライン部長約100人をコンプライアンスオフィサーとし、各部署で起きた事案やリスクの芽を“小さい段階から”報告が上がるようにした。「心理的安全性の向上という面で、一定の効果を果たしているのではないかと思っています」と見ている。
さらに、4月末から5月15日にかけて、社員・スタッフに向けてコンプライアンス違反全般を対象にしたアンケートを実施したが、ここで寄せられた内容を、弁護士とともに1件ずつ調査して対応。10年以上前にさかのぼる案件も含め、「納得いっていなかった」といった声も相当数寄せられたといい、日々対応にあたっている。
社内対応と並行して、外部からの誹謗中傷対策もコンプライアンス推進局の管轄だ。「SNS対策部」に社内横断のチームとして関連業務の担当者が集まり、社員をはじめ関係者に寄り添いながら、ネット上の誹謗中傷から守るという方針のもと、事案ごとに対策を講じている。
今回の事案においても虚偽や憶測に基づいたネット上の投稿に、アナウンサーを中心に多くの者が誹謗中傷に苦しんだことから、SNS対策部は引き続き、こうした声に向き合い続けている。
港浩一前社長らは、問題発覚後にコンプライアンス推進室(当時)に報告せず対応に当たったことで批判を受けたが、その理由について、「情報漏えいリスクが高まる」と釈明していた。だが吉田氏は「当時も公益通報に対応する担当は守秘義務がきちんとあったので、コンプライアンス推進室から情報が漏れるということには疑問があります」と語る。第三者委員会も「コンプライアンス推進室は守秘性の高いコンプライアンス問題を取り扱う。信頼できるメンバーに限定して守秘を徹底させれば情報漏えいリスクを最小化できる」と言及していた。
その上で、現在の体制について吉田氏は「会社として心理的安全性を高めるために必要な文書管理・情報管理を能動的に行うようにもなったので、情報の取り扱いについては会社全体でも大きく変わっていると思います」と強調した。
「ハラスメント根絶宣言」のポスター
○自主的取り組み続々「社内の雰囲気も変わった」
様々な施策を実施し、研修も行われていく中で、社内の意識が変化。フジテレビ本社屋や湾岸スタジオ内には、相談窓口へつながるQRコードが記載された「ハラスメント根絶宣言」のポスターが至る場所に掲示されているが、このQRコードは現在、ドラマやバラエティなど全番組の台本にも掲載されている。これはドラマの制作現場が自主的に始めたもので、社内会議での共有をきっかけに他のジャンルの現場でも次々と導入が広がった。
これにより、派遣・業務委託のスタッフからの相談も増えてきたことで、「スタッフの皆さんが声を上げやすくなったのは、大きく変わった点だと思います」と効果を実感している。
ドラマでは、ハラスメント防止と心理的安全性の向上を目指すワークショップ「リスペクトトレーニング」を導入する現場も拡大。現在は全枠の作品で実施しており、これも自発的な形だった。
毎月対外発表する「再生・改革に向けた進捗状況」に記載する取り組みについては、現在はサステナビリティ経営推進室がとりまとめているが、各部門から「うちはこれをやっている」「これも載せてほしい」と積極的に情報が上がってくるように。5〜6月にかけて実施した全社員研修でも、「自分自身の行動や社内の雰囲気も変わった」という声が多く上がったといい、「企業風土改革」の手応えを感じてきているという。
対面グループ研修の様子
●クリエイティブの自由度と両立させるために
テレビ局特有の論点として、コンプライアンスの強化がクリエイティブの自由度を狭めるのではないか、という懸念がある。吉田氏は「社内で人権尊重意識が高まり、制作現場自身が“これはコンプライアンス的にどうなのか”を考えるようになったことは良いことだと思います。一方で、それを重視しすぎて“オーバーコンプライアンス”で窮屈になってしまうというのは、どの会社も再生を果たしていく上で必ず起きることだと言われています。当社もまさに、その局面にあると認識しています」と受け止める。
そこで重要になるのが、現場との向き合い方だ。「コンプライアンス推進局は人権領域と併せて、放送コンプライアンスの部門(＝考査・放送倫理部)も持っていますので、こちらからの一方的な通告や通知ではなく、できるだけ話し合って制作者の思いを大事にしながら、進めていきたいと思っています。考査・放送倫理部長は、制作経験の長い方に来ていただいて、社内会議の場でも制作者が声を上げやすい空気感を醸成すべく取り組んでいます」といい、実際に「チームとして制作現場から逐次問い合わせや確認をしていただいていますし、私もいろいろお話をしてコミュニケーションを積極的に取るようにしています」と明かす。
昨年10月、バラエティ番組『酒のツマミになる話』において、予定されていた放送が直前で差し替えられることになり、メイン出演者の千鳥が降板を申し出、番組が終了するという事態が起こった。
この件について、フジテレビは「再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました。その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更となりました」と説明。吉田氏は「コンプライアンス部門としての意見を伝えた上で、最終的には会社として総合的に判断しました」としている。
「コンテンツカンパニーへの転換」を表明した清水賢治社長
○「コンテンツカンパニーへの転換」を進める環境づくり
一連の事案を受け、テレビ局の人権意識は、国際基準や一般的な大企業の基準に比べて低いと指摘されがちだったが、フジテレビの現在地はどうなのか。吉田氏は、仕組みの整備については一定の到達点を示しつつも、「まだまだこれからです」と気を引き締める。
「相談窓口については、規程の整備一つ一つを積み上げて、国連の『ビジネスと人権に関する指導原則』で定義される8つの要件を踏まえた設計になっています。救済の窓口の整備は進みましたが、社員一人ひとりまでの意識の浸透、これからの一番の課題です」
この取り組みは「永遠に継続していくもので、終わりはありません」という中で、直近の課題としては、「研修の整理」を挙げる。現在は全社的な研修のほか、各部署がそれぞれの必要性から研修を企画することで、いわば“研修の渋滞”が起きている状況。通常業務に支障が出ないように、「全社横断でプログラムを見直し、運用する形へ整える必要があると思います」と認識を示した。
フジテレビが掲げる次の一手は、「コンテンツカンパニーへの転換」。この実現に向けて、吉田氏は「コンプライアンス部門があまり表に出ないようになることが大事だと思います。若手の制作者の皆さんが安心し、集中してクリエイティブの力をどんどん出せるように、私たちはバックアップする。まだ発展途上ではありますが、その環境づくりに注力していきたいと思います」と、前を見据えている。
●前代未聞の“失敗の経験”を他局にも共有
民放70年以上の歴史の中で、ほとんどのCMスポンサーが撤退するという前代未聞の危機的状況を生んだフジテレビの事案。この“失敗の経験”を、吉田氏は民放連やBPO(放送倫理・番組向上機構)といった各放送局が参加する場で講演を行ったり、系列局に出向いて説明するなどして、共有している。
また、系列局から聞かれるというのが、SNSアカウントをめぐるアナウンサーのなりすまし対策。「これは今、本当に深刻な問題になっているので、SNS対策部がプロバイダーへの通告の仕方などをご案内することも多いです」という。
○報道局25年の経験が今に生きること
入社以来、報道局に25年在籍していた吉田氏。この経験は、「相談を受ける時に、話しづらかったり、言いたいけど言えなそうな感じを受ける場面があるのですが、対象者に寄り添いながら事実確認をしていく作業の中で、記者時代の取材者としての経験が生きる部分はあるのかもしれません」と感じている。
また、番組制作におけるプロデューサー業も、「トラブル処理はずっとやってきましたので、火が小さいうちに教えてもらうことで初期消火につながるということを学んだのは大きいと思います」と、今に通じる経験値になっていた。
報道は世の中の空気感を敏感に察知する仕事でもあるが、「自分の人権意識やコンプライアンスに対する認識が十分だったかというと、“もっとこうしなきゃいけなかった”と反省すべきところはたくさんあります」とした上で、「今50代ですが、“そういう時代を経てきた”ことを自覚し、自身もアップデートしていくという意識を持って取り組んでいます」と謙虚に語った。
●吉田優子1998年にフジテレビジョン入社。報道局で内勤記者、政治部記者を経て、『スーパーニュース』のディレクターに。その後は、昼のニュース番組や夕方のニュース番組などを担当。23年に総務局総務部へ異動し、24年に総務部長、25年にコンプライアンス推進局長となる。
