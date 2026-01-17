鈴木このみ、ぱちんこ『ｅノーゲーム・ノーライフ』搭載の新曲「GARANDO」を1月30日配信リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

鈴木このみが、ぱちんこ『ｅノーゲーム・ノーライフ』搭載の新曲「GARANDO」を1月30日配信リリースすることが決定した。

全てがゲームで決まる異世界「ディスボード」に召喚された天才ゲーマー兄妹・空と白が、多種多様な種族を相手に頭脳バトルを繰り広げる大人気ライトノベル作品『ノーゲーム・ノーライフ』（著・イラスト：榎宮祐）。2014年にTVアニメ化、2017年には劇場版も公開され、緻密なゲーム設定と鮮烈なビジュアルで国内外問わず熱狂的なファンを獲得している。

「GARANDO」は、遊技機として新たに登場したぱちんこ『ｅノーゲーム・ノーライフ』の搭載曲。制作陣には、数多くのアニメソングやヒット曲を生み出し、同作品の劇場版主題歌「THERE IS A REASON」も手がけた作詞家・岩里祐穂と、鋭利なサウンドメイクで知られる気鋭のクリエイター・eba（作編曲）を迎え、鈴木このみのエモーショナルなボーカルが際立つ一曲となっている。

鈴木このみは、同TVアニメのOPテーマ「This game」を担当したことで知られる。ピアノの旋律とロックサウンドが融合した「This game」は、アニメ放送から10年以上経過した現在でも、アニソン界のアンセムとして世界中で愛され続けている代表曲だ。『リゼロ』シリーズなど数々の名曲を歌い上げてきた彼女が、自身のキャリアにおいて重要な位置を占める『ノーゲーム・ノーライフ』の新たな展開（ぱちんこ『ｅノーゲーム・ノーライフ』）に合わせて放つ新曲「GARANDO」。最強のクリエイター陣と共に奏でる音に期待が高まる。

また、同日1月30日には、同じくぱちんこに搭載されている『ノーゲーム・ノーライフ』キャラクターソング「Scholar’ s Mate / サイコサイコーサイコ」のデジタル配信も開始されることが決定している。鈴木このみの新曲と合わせ、シリーズファンにとって見逃せないリリースとなりそうだ。

●配信情報

鈴木このみ

「GARANDO」



2026年1月30日配信開始

『ノーゲーム・ノーライフ』キャラクターソング

「Scholar’ s Mate / サイコサイコーサイコ」



2026年1月30日配信開始

＜鈴木このみプロフィール＞

1996年11月5日生まれ、大阪府出身。

2011年、第5回全日本アニソングランプリ決勝大会でグランプリを獲得し、翌2012年に「CHOIR JAIL」で15歳でデビュー。

TVアニメ「ノーゲーム・ノーライフ」OPテーマ『This game』、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」のOPテーマ『Redo』など多くのTVアニメ主題歌を担当。

2018年4月〜放送のTVアニメ「LOST SONG」では、声優田村ゆかりとW主演声優を務め、OP主題歌『歌えばそこに君がいるから』も歌唱。

2016年よりAsia Tourも毎年開催。上海、シンセン、香港、台湾、フィリピン等でワンマンライブを開催。

海外イベントにも多数出演し、アメリカ、カナダ、ブラジル、チリ、ペルー、ドイツ、中国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、オーストラリアなどでパフォーマンスを披露。

2020年夏クール放送のTVアニメ「デカダンス」のOPテーマ『Theater of Life』、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世 界生活 2nd season」のOPテーマ『Realize』、TVアニメ「恋とプロデューサー〜EVOL×LOVE〜」のEDテーマ『舞い降りてきた雪』のトリプルタイアップを獲得し、鈴木このみ初のシングル3ヵ月連続リリースを敢行。

2021年にはTVアニメ「蜘蛛ですが、なにか?」後期OPテーマ『Bursty Greedy Spider』、TVアニメ「ひぐらしのなく頃に 卒」EDテーマ『Missing Promise』、TVアニメ「ディープインサニティ ザ・ロストチャイルド」OPテーマ『命の灯火』の3枚のシングルをリリースし、コロナ禍の中でも駆け抜けている。2022年5月、デビュー10周年を迎え5枚目のフルアルバム『ULTRA FLASH』をリリース。

2022年7月1日に株式会社115を起業し、代表取締役社長に就任と同時に、二度目となる日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブを開催。

同年10月26日にはTVアニメ「恋愛フロップス」のOPテーマ『Love? Reason why!!』をリリース。

cw曲の『Secret Code』はTVアニメ「スパイ教室」のEDテーマでもある。

同年、ドラマチックRPG「ヘブンバーンズレッド」において誕生したXAIと鈴木このみによるラウドロックユニット「She is Legend」を結成。2023年には初の全国ツアーも開催し、全公演SOLD OUTとなる。

2023年3月には4年ぶりのアジアツアーを台湾、香港、ソウル、上海にて開催。

同年に国内で開催したワンマン公演は全公演SOLD OUT。

10月にはTVアニメ「ブルバスター」のEDテーマ『頑張れと叫ぶたび』をリリース。

2024年1月放送のTVアニメ「異修羅」EDテーマ『白花』を担当するほか、ゲーム「Re:ゼロから始める異世界生活 Witch’s Re:surrection」の主題歌『Resurrection』、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season」のOPテーマ『Reweave』も担当。

同年春には、香港、台湾、上海、広州、ソウル、大阪、東京の全7都市にて「Konomi Suzuki Asia Tour 2024」、「鈴木このみ Standing Live 2024」を同時に開催。11月には、インドネシア ジャカルタにて初のワンマン公演を開催する。

2025年3月には「鈴木このみ 史上最大のStanding Live!!!」の開催と、5月〜7月にかけて自身最長のロングツアー「鈴木このみ ヒトリタビツアー “Returns”」と「鈴木このみ ミンナタビツアー」の全17公演、更には北京、上海、台北、ソウルなど全7都市を巡る「Konomi Suzuki Asia Tour 2025」を開催。

2025年4月放送のTVアニメ「Summer Pockets」のOP、EDを共に歌唱。

同年10月放送のTVアニメ「異世界かるてっと3」のEDも歌唱。

© 2014 榎宮祐・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊／ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会

