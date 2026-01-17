タレントの稲村亜美さん（30）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新し、30歳の誕生日を報告した。

「本日30歳になりましたーーーーー」

稲村さんは、「本日30歳になりましたーーーーー」と報告し、キャミソールを着こなす笑顔ショットを2枚投稿。「29歳のわたしと関わっていただいた皆さまに感謝でいっぱいです！」と感謝の気持ちを添えていた。

また、これまでを振り返って「想像してた30歳とは全然違うというよくある感想になってしまいますが、思っていたよりもはるかに楽しくて刺激的で愛溢れる日々を過ごさせていただいています！！！」とし、「それもこれも周りにいてくれる皆さまのおかげですね」と思いを寄せた。

そして、「30歳の目標は今以上に周りの方を大切に 誰かのために生きていけたら嬉しいなと思っています」と抱負を語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのキャミソールを着用。飲み物が並ぶテーブルに座り、笑顔をみせていた。2枚目では、笑顔でピースサインをする姿を披露していた。

この投稿には、「魅力的です」「年々お綺麗になってます」「その可愛さは30歳にみえません！」「可愛い」といったコメントが寄せられていた。