来週の主な予定 23日に日銀会合と通常国会召集 米PCEと中国GDP ダボス会議
来週の主な予定 23日に日銀会合と通常国会召集 米PCEと中国GDP ダボス会議
・高市首相が早期解散について説明へ、立憲民主党と公明党は新党結成で合意
・23日は衆院早期解散する見込みとなった通常国会召集日、市場は織り込み済み
・日銀会合 円安に伴う物価上振れ警戒、植田総裁は早期利上げシグナル示すか
・米GDP確報とPCE価格指数 強い指標とFRBタカ派傾斜で早期利下げ確率低下
・中国GDP 数年ぶり低水準見通しも25年通年は政府目標「5%前後」達成へ
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～29日）
19日（月）
日銀「生活意識に関するアンケート調査」
中国GDP（第4四半期）
中国小売売上高・鉱工業生産・失業率（12月）
中国住宅価格・不動産投資・固定資産投資（12月）
カナダ消費者物価指数（12月）
IMF世界経済見通し
高市首相記者会見、衆院解散する方針を説明へ
ラクソンNZ首相、演説
ユーロ圏財務相会合、デギンドスECB副総裁後任候補者選出
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、23日まで）
キング牧師生誕記念日祝日のため米株式・債券市場は休場
20日（火）
日本20年利付国債入札（8000億円程度）
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）
英雇用統計・週平均賃金（11月）
ドイツZEW景況感指数（1月）
EU財務相理事会
独連銀総裁、スイス中銀総裁、ダボス会議「中央銀行の使命」出席
21日（水）
訪日外客数（12月）
インバウンド消費動向調査（第3四半期）
英消費者物価指数（12月）
米20年債入札（130億ドル）
米景気先行指数（12月）
ラガルドECB総裁、ダボス会議「デジャヴ:2020年代は1920年代か？」出席
ラガルドECB総裁、ダボス会議「EU単一市場の第二幕」出席
ナーゲル独連銀総裁、ダボス会議「ヨーロッパ:成長への道」出席
トランプ米大統領、ダボス会議で住宅価格高騰対策などについて演説
22日（木）
日本貿易収支（12月）
豪雇用統計（12月）
ECB議事録（12月18日開催分）
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（210億ドル）
米週間石油在庫統計
米GDP確報値（第3四半期）
米個人所得支出（10月、11月）
米個人消費支出（PCE）価格指数 （10月、11月）
米新規失業保険申請件数（17日終了週）
23日（金）
通常国会召集
NZ消費者物価指数（第4四半期）
日本消費者物価指数（12月）
日銀金融政策決定会合、展望リポート公表、植田日銀総裁記者会見
英小売売上高（12月）
英製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）
ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）
ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）
米製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）
米ミシガン大学消費者信頼感指数（1月）
グリーン英中銀委員、英米欧金融政策の乖離について講演
ラガルドECB総裁、IMF専務理事、WTO事務局長、ダボス会議「世界経済見通し」出席
※予定は変更することがあります
・高市首相が早期解散について説明へ、立憲民主党と公明党は新党結成で合意
・23日は衆院早期解散する見込みとなった通常国会召集日、市場は織り込み済み
・日銀会合 円安に伴う物価上振れ警戒、植田総裁は早期利上げシグナル示すか
・米GDP確報とPCE価格指数 強い指標とFRBタカ派傾斜で早期利下げ確率低下
・中国GDP 数年ぶり低水準見通しも25年通年は政府目標「5%前後」達成へ
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～29日）
19日（月）
日銀「生活意識に関するアンケート調査」
中国GDP（第4四半期）
中国小売売上高・鉱工業生産・失業率（12月）
中国住宅価格・不動産投資・固定資産投資（12月）
カナダ消費者物価指数（12月）
IMF世界経済見通し
高市首相記者会見、衆院解散する方針を説明へ
ラクソンNZ首相、演説
ユーロ圏財務相会合、デギンドスECB副総裁後任候補者選出
世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、23日まで）
キング牧師生誕記念日祝日のため米株式・債券市場は休場
20日（火）
日本20年利付国債入札（8000億円程度）
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）
英雇用統計・週平均賃金（11月）
ドイツZEW景況感指数（1月）
EU財務相理事会
独連銀総裁、スイス中銀総裁、ダボス会議「中央銀行の使命」出席
21日（水）
訪日外客数（12月）
インバウンド消費動向調査（第3四半期）
英消費者物価指数（12月）
米20年債入札（130億ドル）
米景気先行指数（12月）
ラガルドECB総裁、ダボス会議「デジャヴ:2020年代は1920年代か？」出席
ラガルドECB総裁、ダボス会議「EU単一市場の第二幕」出席
ナーゲル独連銀総裁、ダボス会議「ヨーロッパ:成長への道」出席
トランプ米大統領、ダボス会議で住宅価格高騰対策などについて演説
22日（木）
日本貿易収支（12月）
豪雇用統計（12月）
ECB議事録（12月18日開催分）
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（210億ドル）
米週間石油在庫統計
米GDP確報値（第3四半期）
米個人所得支出（10月、11月）
米個人消費支出（PCE）価格指数 （10月、11月）
米新規失業保険申請件数（17日終了週）
23日（金）
通常国会召集
NZ消費者物価指数（第4四半期）
日本消費者物価指数（12月）
日銀金融政策決定会合、展望リポート公表、植田日銀総裁記者会見
英小売売上高（12月）
英製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）
ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）
ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）
米製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）
米ミシガン大学消費者信頼感指数（1月）
グリーン英中銀委員、英米欧金融政策の乖離について講演
ラガルドECB総裁、IMF専務理事、WTO事務局長、ダボス会議「世界経済見通し」出席
※予定は変更することがあります