来週の主な予定　23日に日銀会合と通常国会召集　米PCEと中国GDP　ダボス会議

・高市首相が早期解散について説明へ、立憲民主党と公明党は新党結成で合意

・23日は衆院早期解散する見込みとなった通常国会召集日、市場は織り込み済み

・日銀会合 円安に伴う物価上振れ警戒、植田総裁は早期利上げシグナル示すか

・米GDP確報とPCE価格指数 強い指標とFRBタカ派傾斜で早期利下げ確率低下

・中国GDP 数年ぶり低水準見通しも25年通年は政府目標「5%前後」達成へ



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～29日）



19日（月）

日銀「生活意識に関するアンケート調査」

中国GDP（第4四半期）

中国小売売上高・鉱工業生産・失業率（12月）

中国住宅価格・不動産投資・固定資産投資（12月）

カナダ消費者物価指数（12月）

IMF世界経済見通し

高市首相記者会見、衆院解散する方針を説明へ

ラクソンNZ首相、演説

ユーロ圏財務相会合、デギンドスECB副総裁後任候補者選出

世界経済フォーラム（WEF）年次総会（通称:ダボス会議）（スイス、23日まで）

キング牧師生誕記念日祝日のため米株式・債券市場は休場



20日（火）

日本20年利付国債入札（8000億円程度）

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

英雇用統計・週平均賃金（11月）

ドイツZEW景況感指数（1月）

EU財務相理事会

独連銀総裁、スイス中銀総裁、ダボス会議「中央銀行の使命」出席



21日（水）

訪日外客数（12月）

インバウンド消費動向調査（第3四半期）

英消費者物価指数（12月）

米20年債入札（130億ドル）

米景気先行指数（12月）

ラガルドECB総裁、ダボス会議「デジャヴ:2020年代は1920年代か？」出席

ラガルドECB総裁、ダボス会議「EU単一市場の第二幕」出席

ナーゲル独連銀総裁、ダボス会議「ヨーロッパ:成長への道」出席

トランプ米大統領、ダボス会議で住宅価格高騰対策などについて演説



22日（木）

日本貿易収支（12月）

豪雇用統計（12月）

ECB議事録（12月18日開催分）

米10年インフレ連動債（TIPS）入札（210億ドル）

米週間石油在庫統計

米GDP確報値（第3四半期）

米個人所得支出（10月、11月）

米個人消費支出（PCE）価格指数 （10月、11月）

米新規失業保険申請件数（17日終了週）



23日（金）

通常国会召集

NZ消費者物価指数（第4四半期）

日本消費者物価指数（12月）

日銀金融政策決定会合、展望リポート公表、植田日銀総裁記者会見

英小売売上高（12月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（1月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（1月）

グリーン英中銀委員、英米欧金融政策の乖離について講演

ラガルドECB総裁、IMF専務理事、WTO事務局長、ダボス会議「世界経済見通し」出席



