為替相場まとめ１月１２日から１月１６日の週
１２日からの週は、政治関連の材料に揺り動かされている。特に円相場は、高市首相が早期の解散・総選挙を行う見込みとの報道で円安方向への動きが強まった。政権安定を狙うことで拡張的な財政政策を運営しやすくなるものとみられ、株高・債券安・円安の動きが広がった。ドル円は159円台半ばへと上昇、160円の節目に迫った。しかし、円安のデメリットを警戒する向きもあった。片山財務相、三村財務官などとともにベッセント米財務長官からも過度な相場変動を警戒する声が上がった。日銀関係者からも同様の主旨の発言が伝わった。円安にやや調整の動きが入っている。また、海外ではトランプ政権に関する報道が中心となっている。ベネズエラ情勢は小康状態となったが、イランでの抗議デモと政府の抑圧の動きが問題視された。トランプ大統領はイランに対する実力行使も辞さないとして両国の緊張が高まった。金や銀などの貴金属が安全資産として買われ、原油価格は高騰した。しかし、イランでのデモが次第に収まってきたことで、トランプ大統領は同国に介入しないと発言。原油が急反落し、貴金属相場にもやや調整が入った。ドル相場は全般に落ち着いた値動きとなっている。米消費者物価発表ではコア前年比の伸びがやや鈍化したが、ドル相場は反応薄だった。
（１２日）
東京市場は成人の日の祝日のため休場。
ロンドン市場は、東京市場が成人の日で休場の中、ドル円は157円台後半で揉み合い。高市首相の早期解散報道による円安と、トランプ政権のFRB圧力によるドル安が交錯した。158.20付近を高値に157.52付近まで反落後、再び158円周辺で推移。158.00の大規模オプションが価格を引き寄せ、様子見姿勢が強まった。ユーロドルは1.1696付近まで上昇したが、1.17手前のオプション壁で上値を抑えられた。ユーロ円は184.55付近へ上昇。ポンド円も212円台後半に買い進まれ、クロス円中心の円安が続いた。
NY市場ではドル安一服。トランプ政権によるFRB圧力問題で司法省がパウエル議長に召喚状を送付したことがドルの重石に。ドル円は一時下落も158円台に再上昇。円の売り買いが交錯しつつも円安維持。ユーロドルは1.17手前で伸び悩むが、1.1665付近で100日線を回復。ユーロ円は184.65付近へ上昇。ポンド円は213円台をつけ、2008年以来の高値更新。英CPI鈍化観測を背景に英中銀の利下げ観測が強まり、ポンドドルは1.34後半で推移。ドル高圧力を限定的に留めた。
（１３日）
東京市場で、ドル円は2024年7月以来の高値158.91付近まで上昇。高市首相の解散総選挙観測による円売りが主導。片山財務相が「急激な円安進行を憂慮」と発言したが影響は限定的で、報道を機に再び円売りが強まった。159.00付近の売り注文で一時反落も、押し目は浅く地合いは上方向。ユーロ円は史上初の185円台乗せ、ポンド円も214円台に上昇。ユーロドルとポンドドルは狭いレンジで小動き。
ロンドン市場でドル円は節目を突破、159.05付近まで上昇した。高市解散観測を材料に円安が続く一方、米CPI待ちで様子見姿勢。クロス円ではユーロ円185.54付近、ポンド円214.30付近まで高値更新。ドル円は158.90付近での揉み合いで、オプション158.50（約6億ドル）の存在が意識された。トランプ政権によるFRB圧力懸念が継続。ユーロドルは1.16台後半で方向感乏しく、ユーロ円はユーロ導入以来の高値更新が話題に。
NY市場では、ドル円は米CPIを受けて一時158.60付近まで下落したが、すぐに反発し159円台へ。インフレ鈍化ながらFRBの利下げ見送り見通しが維持された。高市首相の解散報道が円安圧力を強め、160円を視野に上昇。介入警戒感が強まった。ユーロドルは1.16台半ばまで下落し戻り売り優勢、ユーロ円は185円台半ばで史上最高値を更新。ポンド円は214円へ上昇も、NY後半は上昇一服。ECBは賃金動向を警戒しつつも引き締め姿勢を維持している。
