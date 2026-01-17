2026年もスタートし、正月を終え、本格的な受験シーズンが近づくなか、多くの受験生やそのご家族らは、不安や焦りを感じながらもラストスパートをかけていることだろう。

駒場東邦中学校・高等学校は都内屈指の難関私立中高一貫校として知られ、附属高校からは39名（2025年・既卒13名含む）が東大合格を掴んだという進学実績も目を見張るが、昨年8月に行われた全国中学校サッカー大会（宮崎県）では、中学サッカー部が並いる強豪を次々と打ち破ってベスト4（全国3位タイ）に進出、多くの人々を驚かせた。

なぜ進学校でありながらも、スポーツで好成績を収められたのか。サッカー部を率いる監督の稲冨貴之（いなとみ・たかし）氏に、文武両道を成し遂げる秘訣を伺った。（全2回のうち第1回）【取材・文＝白鳥純一】

【写真】まさに文武両道…名門進学校「駒場東邦中学校」サッカー部の練習風景

サッカーへの熱意を伝え続けた14年間

稲冨氏がサッカー部を率いる駒場東邦中学校は、東京・世田谷区にある男子校で、生徒は1学年あたり約240名。中学受験進学塾大手・四谷大塚の「Aライン80偏差値」は66を示している。完全中高一貫校のため、高校からの募集はなく、入学には毎年2月1日に行われる中学入試を受験し、合格を手にしなければならない。

駒場東邦中学校の稲冨貴之監督

他の強豪校のようなスポーツ推薦制度も設けられていないため、試験に合格した新入生の何人がサッカー部を選ぶのかわからない状況の中で、稲冨氏はチームの指導にあたっている。

日本体育大学を卒業後、新卒で駒場東邦中学・高校に非常勤講師として赴任した稲冨氏は、5年間キャリアを積み重ねた後に専任教諭となり、そのキャリアは今年4月で13年目（確認）を迎える。

「赴任当初は、僕のサッカーに対する熱い思いに生徒たちが戸惑う様子も垣間見えましたし、これまでに僕がプレーしてきた環境と進学校の違いや、部員たちのサッカーに対する向き合い方にズレを感じることもあって、思い悩んだ時期もありました」

非常勤で赴任し、サッカー部の指導を任された1年目をそう振り返る稲冨氏は、勉強の比重が高い進学校でも決して折れることなく、自身の熱意を生徒たちに伝え続けた。

全国大会出場で、モチベーションが高まった

「世田谷区大会を勝ち抜き都大会への進出を目指す」ことを最初の目標に掲げ、地道な強化を進めた稲冨氏の思いがようやく実り、チームは2021年12月の東京都中学校サッカー新人大会で初優勝。翌年夏の都大会では準優勝の成績を収め、同校初の関東大会進出を決めると周囲を驚かせた。初の快挙達成で勢いに乗るチームは、その後も堂々とした戦いぶりを見せて関東大会3位になり、全国大会（2022年8月）に駒を進めた。

稲冨氏や生徒たちにとっても、学校としても初となる全国の舞台では、日章学園（宮崎県）の前に屈して初戦で大会を去ったが、これを機に「努力が報われることがわかった部員たちの目の色は変わり、サッカーに対するモチベーションも一気に高まった」という。

「全国大会出場が『偶然だった』と言われることがないように、これからも頑張っていこう！」

そう部員たちを鼓舞し、チームは2024年にも全国大会出場を果たすも、再び初戦で敗退。昨年4月に始動した新チームは「全国大会の初勝利」を目標に掲げ、3学年総勢101名の部員たちは、限られた時間とグラウンドのスペースを上手に使いながら、練習に励んだ。

数字と競争でやる気を促す

駒場東邦中学サッカー部の活動は、放課後週3回の全体練習と週末の試合。朝練習と週1回行われる自由練習への参加は、生徒の意志に委ねられている。

それでも2020年に人工芝に張り替えられたグラウンドの限られたスペースを使いながら、稲冨氏はGPSを使った走行距離の計測や大会形式の練習を取り入れて、「数字に強く負けず嫌いな部員たち」のやる気を促し、強化に取り組んできた。

「サッカーももちろん大切ですが、学業や私生活における何事に対しても、一生懸命に取り組まなければならない」

部員たちにはそう伝え、時には学業面で伸び悩む部員の代わりに、文武両道で成長の見られた部員にチャンスを与え、チーム内に刺激を与えることもあったそう。

「生徒たちの入学時の成績はまちまちですが、学業成績が芳しくない部員に対して個別に声をかけることもありますし、定めた目標に対して逆算しながらどう進んでいくのかについては、サッカーも勉強も変わらないと思っているので日々の地道な取り組みが将来につながることについては日頃から生徒たちに伝えるように心がけています」

東大に合格する生徒の特徴

「生徒たちにとっては、直近の目標である大学受験にどのように取り組み、乗り越えていくのかが本当に大切です」

中学サッカー部を全国大会に導いた稲冨氏だが、「進学校としての使命」と言っても過言ではない、生徒たちの進路についても冷静に向き合っている。なかでも2024年には副担任として高校3年生のクラスを受け持ち、難関大学合格に向けて努力を続ける生徒たちと過ごした日々は、稲冨氏にとって大きな財産になったそう。

「僕の印象では、サッカーでも勉強でも絶対に妥協をせず、自分の決めたことをきちんとやり抜ける生徒が、大学受験でも思い通りの結果を残せているように感じましたし、逆に意志の弱さを感じるような子は、伸び悩む傾向があったかなと。高校3年生が受験に向けてラストスパートをかける姿勢や、本番に向けて緻密にスケジュールを管理する様子を間近に見た経験は、その後の指導においても本当に役立ちました」

昨年は全国大会3位の成績を残す一方で、稲冨氏が昨年3月まで受け持った卒業生や、高校3年の11月までサッカーを続けて東大に合格した先輩らを招いて、中学サッカー部員とコミュニケーションの場を設けたことも。

「結果を残した生徒たちが、計画的に勉強を進める姿を見てきたので、自分の現状と照らし合わせながら、やがて訪れる大学受験に向けて少しでもやる気になってもらえたら嬉しいです」

日本一の文武両道を目指して

「昨夏の全国ベスト3が『たまたまだった』と言われることのないように実力を磨きつつ、わずかに及ばなかった中学日本一を目指せるようなチームを作っていきたい。そして長期的な視点では、僕の手を離れた生徒たちがインターハイや全国高校サッカー大会に出場したり、駒場東邦高校から大学を経てプロ選手として活躍したりするような未来が待っていたら嬉しいです」

稲冨氏が初の全国大会（2022年）を戦った世代が、今年3月に高校を卒業する。

「サッカーを通して積み重ねの大切さを学んできた彼らの大学受験での健闘と、吉報を耳にする瞬間が今から楽しみです」

日本一の文武両道を目指す稲冨氏の辣腕が、この春再び注目されることになるかもしれない。

第2回【「超進学校」のサッカー部員が元日本代表「中村憲剛氏」の言葉に目を輝かせた理由 「駒場東邦中学校」サッカー部が目指す日本一の文武両道】では、駒場東邦中学校サッカー部監督の稲冨貴之氏に、指導者として大切にしていること、また、受験生に向けたメッセージなどを伺っている】

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部