DAIGO、芸能界で唯一自身を“お兄”呼びする俳優 妻・北川景子とも親交深く「家族ぐるみで…」
ミュージシャン・DAIGO（47）が16日放送のABCテレビの料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜』（月〜金曜 後1：30）に出演。ゲストとして登場した俳優の高橋光臣（43）との関係性を語った。
【写真】「家族ぐるみのディズニー良きですね」「貴重なフォト」パークを満喫する北川景子＆高橋光臣
高橋は、DAIGOとプライベートでも親交が深い大の仲良し。DIAGOは「光臣とは本当に長くて」と語り出すと、高橋も「2017年ぐらいにドラマで共演して、そっからなんですよ」と意気投合したきっかけを明かした。
さらにDAIGOは「打ち上げで仲良くなって。それから家族ぐるみで」と妻で俳優の北川景子（39）とも親交があることを告白。続けて「芸能界で、もしかして唯一って言っていいと思うんですけど、僕のことを『お兄』って呼ぶ」と語り、スタジオを笑わせた。
