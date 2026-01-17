【ジョナサン】セットメニュー274円引き、おこさまメニュー半額も。公式Xがお年玉クーポン公開中《最長3月4日まで》

2026年1月15日現在、ジョナサンの公式Xで最長26年3月4日まで使えるクーポンを公開しています。

ハーゲンダッツのパフェもお得に

公式Xで公開された最新のクーポンは、「2026お年玉クーポンキャンペーン」を含む合計31枚。

まずは、2月1日まで使える"お年玉クーポン"は以下の7つ。

・スプーンで食べるジューシーハンバーグ＋ライス・サラダセット...274円引きの1099円

・やみつきミートのJonathan'sスープパスタ〜お年玉特別トッピング〜...220円引きの1099円

・ハーブシュリンプのドリア（単品）...110円引きの1099円

・ハンバーグ＆ヒレコロステーキ＆かにクリーミーコロッケ...176円引きの1539円

・おこさまメニュー各種...半額の246円〜329円

・ドリンクバーセット...最大143円引きの219円

・サントリー ザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）...166円引きの439円

つづいて、最長3月4日まで使えるクーポンから、値引額が大きいものを中心にピックアップして紹介します。

【110円引き】

・ミックスグリル...1264円

・ヒレコロステーキ（醤油ガーリックソース／和風オニオンソース）...1649円

・徳島県産 阿波尾鶏のステーキ...1319円

・ハーゲンダッツといちごのジョナパフェ...1099円

【55円引き】

・ビーフシチューオムライス...1154円

・酸辣湯麺...934円

・ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー...824円

【最大330円引き】

・おこさまメニュー各種...329円（2月2日から3月4日まで）

他にも、「フライドポテト」や「たらこと小柱のパスタ」などのメニューに使えるクーポンがありますよ。

外食を考えている人はクーポンのチェックを忘れずに。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部