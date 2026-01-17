【ジョナサン】セットメニュー274円引き、おこさまメニュー半額も。公式Xがお年玉クーポン公開中《最長3月4日まで》
2026年1月15日現在、ジョナサンの公式Xで最長26年3月4日まで使えるクーポンを公開しています。
ハーゲンダッツのパフェもお得に
公式Xで公開された最新のクーポンは、「2026お年玉クーポンキャンペーン」を含む合計31枚。
まずは、2月1日まで使える"お年玉クーポン"は以下の7つ。
・スプーンで食べるジューシーハンバーグ＋ライス・サラダセット...274円引きの1099円
・やみつきミートのJonathan'sスープパスタ〜お年玉特別トッピング〜...220円引きの1099円
・ハーブシュリンプのドリア（単品）...110円引きの1099円
・ハンバーグ＆ヒレコロステーキ＆かにクリーミーコロッケ...176円引きの1539円
・おこさまメニュー各種...半額の246円〜329円
・ドリンクバーセット...最大143円引きの219円
・サントリー ザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）...166円引きの439円
つづいて、最長3月4日まで使えるクーポンから、値引額が大きいものを中心にピックアップして紹介します。
【110円引き】
・ミックスグリル...1264円
・ヒレコロステーキ（醤油ガーリックソース／和風オニオンソース）...1649円
・徳島県産 阿波尾鶏のステーキ...1319円
・ハーゲンダッツといちごのジョナパフェ...1099円
【55円引き】
・ビーフシチューオムライス...1154円
・酸辣湯麺...934円
・ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー...824円
【最大330円引き】
・おこさまメニュー各種...329円（2月2日から3月4日まで）
他にも、「フライドポテト」や「たらこと小柱のパスタ」などのメニューに使えるクーポンがありますよ。
外食を考えている人はクーポンのチェックを忘れずに。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部