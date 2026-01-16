メディカルドック監修医がおならがよく出る時に疑う病気・疾患などを解説します。

監修医師：

烏山 司（医師）

医学部卒業後、消化器内科医として勤務。現在は産業医として企業での健康管理業務や安全衛生業務などを行っている。またスポーツドクター資格も保有しており、臨床医学のみならず、予防医学やスポーツ医学なども含め、日々幅広く知識を深めるために研鑽を積んでいる。

「胃がん」とは？

胃がんとは、胃壁の内側にがん細胞が発生し、無秩序に増えたものです。胃がんは進行するにつれて、胃の内側から外側へと進んでいきます。胃がんは、男性のがんで3番目に多く、女性のがんで4番目となっており罹患数の多いがんです。胃がんは初期段階では自覚症状がないことが多く、分かりづらいことが特徴的です。どんな時に胃がんを疑うべきか、症状について詳しく解説いたします。

おならがよく出る場合胃がんを疑った方がいい？

おならがよく出ることが胃がんの症状の一つかも？と不安に思う方もいるのではないでしょうか。実は、おならが直接がんの症状であるとは言えません。しかし、おならが多くなる疾患には、呑気症、慢性胃炎、過敏性腸症候群、大腸がんなどが挙げられます。この中の、慢性胃炎の原因としてピロリ菌感染が多く、このピロリ菌感染は胃がんの原因ともなっています。

つまり、おならがよく出ることは、胃がんを直接的に疑う症状とは言いにくいのですが、いずれにしても、胃調の不調がみられるときには消化器内科を受診して相談してみましょう。

おならがよく出る時に疑う病気・疾患

おならは消化や腸内細菌による発酵により発生したガスが、肛門から出る現象です。食物繊維の多い食事や、肉類の食べすぎなど食事によってもおならが増えることがあります。そのほか、病気によってもおならが増えることがあり、注意は必要です。おならが増えたときに考えられる病気について解説いたします。

便秘となると、腸内に便やガスがため込まれます。また、長時間腸に停滞したガスは、発酵が進み臭いがきつくなりやすいです。食物繊維の多い食品を摂取したり、必要があれば便秘薬などを使用したりして排便を促してみましょう。何日も排便がなかったり、便がすっきり出ないなどの症状が続いたりする場合には腸の病気が隠れている可能性もあります。消化器内科を受診して相談しましょう。

慢性胃炎

ピロリ菌の感染やストレスの影響で慢性的な胃の炎症が起こっている状態を慢性胃炎といいます。胸やけや胃痛、吐き気、げっぷ、膨満感、おならが増える症状が起こることがあります。症状が持続する場合には、消化器内科を受診して治療しましょう。

過敏性腸症候群

ストレスなどの影響で、腸の蠕動運動の異常が起こり、慢性的な下痢や便秘、腹痛、腹満感などを起こす病気です。腸にガスが溜まり、おならが増えることもあります。毎日の生活リズムを整え、ストレスを軽減させる様に心がけましょう。しかし、それでも症状が持続する場合には消化器内科を受診して、相談をしてみましょう。

「胃がんの症状・おなら」についてよくある質問

ここまで胃がんの症状・おならなどを紹介しました。ここでは「胃がんの症状・おなら」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

胃がんが進行した可能性がある場合に出やすい症状について教えてください。

烏山 司 医師

黒っぽい便がありふらつきや動悸がある、食事がとれなくなり体重が減少してしまうといった症状がある場合には、重大な病気が隠れている可能性が高いです。胃がんでもこのような症状が起こることもありますし、そのほかの病気でも同様の症状となることもありうるため症状だけで区別をすることは難しいです。しかし、上記に挙げたような症状がある場合には病状が進行している可能性があり、早急に消化器内科を受診する必要があると考えられます。これらの症状が、必ずしも胃がんの手遅れの症状とは言えませんが、胃がんが進行しているときにも起こることがあり、注意が必要です。

まとめ体調の変化に気をつけ、早めに消化器内科を受診しよう！

胃がんは自覚症状が出にくいがんです。特に早期では自覚症状がほとんどないことが多いです。しかし、胃がんは慢性胃炎に伴うことも多く、胃炎によるちょっとした体調の変化に気を付けることも大切といえます。げっぷやおならが多くなったり、口臭が気になったりするときに胃炎のサインかもしれません。ピロリ菌感染に伴う胃炎であれば、除菌をすることで胃がんの発症率を下げることができます。まず、体調の変化に気を付け、症状が続く場合には消化器内科で相談をしましょう。また、胃がんの早期発見のためにも定期的ながん検診を受診することも大切です。胃がんの発症は50歳以降で多くなります。40歳以降では胃がん検診を定期的に行うことがお勧めです。

