「嚥下障害」の 3つの原因をご存知ですか？ 症状を併せて言語聴覚士が解説

上手く食べられない、飲み込めない状態になる「嚥下障害」。高齢者に多い障害ですが、どのような原因で発症するのでしょうか。今回、主な3つの原因「器質的原因」「機能的原因」「心理的原因」について、言語聴覚士の大井さんを取材しました。

監修言語聴覚士：

大井 純子（言語聴覚士）

北里大学医療衛生学部卒業。大学卒業後、回復期リハビリテーション病院、総合病院に勤務したあと、訪問看護ステーションで訪問STとして勤務している。「症状で悩む方の役に立つ記事をわかりやすく説明する」ことを目標に執筆活動に励む。

編集部

はじめに、嚥下障害とはどのような障害ですか？

大井さん

嚥下（えんげ）障害は、うまく飲み込めなくなる障害のことです。医療の現場では、飲みこむだけではなく、「食べ物を認識する」「口にとりこむ」段階の障害を含む、「摂食嚥下（せっしょくえんげ）障害」という意味で用いられる場合もあります。嚥下障害で問題になるのは、栄養が十分に摂れないことや、誤嚥（ごえん）です。誤嚥とは、食道に入るはずの飲食物が誤って気管に入ることで、誤嚥性肺炎（誤嚥が原因でなる肺炎）や窒息の原因になります。

編集部

嚥下障害ではどのような症状が出るのでしょうか？

大井さん

嚥下障害の症状の例は、次の通りです。

・食事中によくむせる

・食事以外の時間や夜間などによくむせる

・飲み込んだあとに、食べかすや薬が口の中に残る

・食事のあとに、がらがらした声になる、咳こむ

・飲み込みにくい食べ物がある

・よく痰がからむ

また、摂食嚥下障害では、「食べ物に興味関心を示さない」「食べ物を口につけても反応しない」などの症状も問題になります。

編集部

嚥下障害の原因について教えてください。

大井さん

嚥下障害の原因はさまざまですが、大まかに3つに分けられます。

・器質的原因

・機能的な原因

・心理的原因

編集部

それぞれの原因について詳しく教えてください。まずは器質的原因からお願いします。

大井さん

器質的原因は、口、のど、食道などの、嚥下するのに必要な器官の、形態的な異常によって、食べ物の通路が通りにくい状態になることです。具体的には口、のどにできた腫瘍の術後や炎症、歯の欠損、口蓋裂などが挙げられます。

編集部

機能的原因・心理的原因についてはいかがでしょうか？

大井さん

機能的原因は、神経や筋肉の働きの低下によるもので、代表的なものに脳卒中、パーキンソン病、筋ジストロフィー、脳性麻痺、薬剤の副作用などがあります。心理的原因は、言葉の通り精神疾患が原因によるもので、拒食症やうつ病、心身症などになると発症するタイプです。

編集部

嚥下障害は回復することができるのでしょうか？

大井さん

原因となる病気や年齢など、さまざまな要因によって異なります。脳卒中直後などで自然に回復する方、リハビリで改善する方、十分に改善しない方などさまざまです。もともとの病気が進行性の場合には、回復が難しいことも多くあります。リハビリで改善しなくても効果が見込まれる場合には、外科的手術を検討することもあります。

※この記事はメディカルドックにて【嚥下障害のリハビリはどんなことをする？ リハビリの内容と注意点を言語聴覚士が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。