個人投資家の間で大きな支持を集めるのが『株トレ』シリーズです。シリーズ第2弾の『株トレ ファンダメンタルズ編』では、60題のクイズを通じて「業績や財務の読み方」を学べます。著者は、ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげたスペシャリストの窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

個人投資家に人気の高配当株への投資

高配当株の魅力は、何といっても「持っているだけで不労所得を得られる実感」にある。

株価が上がらなくても配当を受け取れるため、投資の成果を体感しやすい。さらに、配当を再投資すれば、時間を味方につけて資産を増やしていくこともできる。

近年は新NISAによる株式投資ブームもあって、「高配当株を購入して、長期でじっくり保有したい」と考える個人投資家も増えているのではないだろうか。

では、高配当株はどう選べばいいのか？

ここで注意したいのは、「配当利回りが高い＝安全で儲かる株」ではないという点だ。窪田さんは、本書の中で次のように指摘している。

「株の配当利回りは、確定利回りではありません。業績が悪化して減配になれば、利回りは下がります。株価が大きく下落する可能性もあります。単に予想配当利回りが高い銘柄を選ぶのではなく、長期保有しても減配になりにくい銘柄を選ぶことが大切です」（『株トレ ファンダメンタルズ編』より）

あなたならどちらの高配当株を買う？

では、ここで2つの高配当株を比べてみよう。J社とK社、あなたならどちらの株を買うだろうか？

一見すると、配当利回りの高いK社に目がいきがちだ。しかし窪田さんは、K社のような銘柄には注意が必要だという。

時価総額が低く、配当利回りが高い銘柄は、業績が悪化すると減配となるリスクも高い。減配となれば、それを嫌気して株価が下落する。

「減配＋株価下落」という二重の痛手を負うことになる。

高配当株選びで見るべき「1つの数字」とは？

一方、J社のように時価総額が大きい企業は、事業基盤が安定しており、財務や収益力の面でもリスクが相対的に低い傾向がある。

窪田さんが、高配当株選びの入口として重視するのが「時価総額」だ。

理想を言えば、時価総額が大きく、収益力が安定していて、財務内容が良好であることが望ましい。

ただし、現実にはこのすべてを満たす「完璧な高配当株」はほとんど存在しない。条件が良いほど、予想配当利回りは低くなってしまう。

そこで、窪田さんが初心者にまずお勧めしているのが、「時価総額が5兆円以上」といったシンプルな基準だ。

収益力や財務に問題があれば、そもそも時価総額が5兆円まで大きくなることはない。つまり、時価総額の大きさが、収益力や財務の強さをある程度、保証してくれるのだ。

高配当株投資で失敗しないために

高い配当利回りは、確かに魅力的だ。しかし、それだけに振り回されているとリスクを正しく評価することができず、長期投資はうまくいかない。

高配当株で安定的に配当を受け取り続けるために、次に高配当株を買うときは、ぜひ時価総額にも目を向けてみてほしい。

