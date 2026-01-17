「ちょっと配達、お願い」デリバリーは契約にないけど、大丈夫!?慣れない車で事故ったら、保険はどうなる？【インタビュー】
バイト先のオーナーに配達を頼まれた。オーナーの自家用車でデリバリーを強いられるアルバイトは「もし何かあったとき大丈夫かな？」と、一抹の不安を覚えて…？クマ(@cumacuma_cuma)さんの漫画『契約内容に「配達」なんて無かったけど？』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】本編を読む
■「ちょっと配達、お願い」は、本当に大丈夫？
今回紹介はする話は、突然の配達のヘルプ。「サンドイッチを隣町まで届けてきて」とオーナーは言うが、明らかに自家用車。普段から乗りなれない車を運転することもあって、「何かあったとき大丈夫か？」と、不安になるバイト。「これは食品関係のお店に勤めていた方のエピソードで、『飲食店でバイトした経験のある人は多いんじゃないかな』『共感してもらいやすいかもしれない』と思い、描きました」と、制作のきっかけを話す作者のクマさん。
「イレギュラーな業務というのはどこでもあると思います。ただ運転業務は特殊性ゆえ注意が必要で、慣れていないと、交通事故や保険などのリスクが発生します。個人店の場合、気になるのが保険。雇用主の車を従業員が使う場合、保険が『業務仕様』目的になっているかは確認したいところです。店舗経営の個人事業主であれば車は業務仕様になっている場合が多いかと思いますが、保険切れではシャレになりませんので、ぜひ確認を」と、注意を促す。
実際、「雇用契約書に『この業務以外はさせない』という文言が入っていない限り、業務内容以外の仕事も命じることはできるようです。たとえば、ホール担当で入った人にちょっとした買い出しを頼むのは広義的な意味で仕事の内である、と。ただ車を使用した業務は先述の通り、注意が必要です。ホール係なのに毎日デリバリーの仕事しかしてない、となると話は別です。雇用主と話し合うことが大事ですね」(クマさん)。短時間のスキマバイトなども増えてきた昨今、雇い主もアルバイトも必要な知識は知っておきたい。
取材協力：クマ(@cumacuma_cuma)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
■「ちょっと配達、お願い」は、本当に大丈夫？
今回紹介はする話は、突然の配達のヘルプ。「サンドイッチを隣町まで届けてきて」とオーナーは言うが、明らかに自家用車。普段から乗りなれない車を運転することもあって、「何かあったとき大丈夫か？」と、不安になるバイト。「これは食品関係のお店に勤めていた方のエピソードで、『飲食店でバイトした経験のある人は多いんじゃないかな』『共感してもらいやすいかもしれない』と思い、描きました」と、制作のきっかけを話す作者のクマさん。
「イレギュラーな業務というのはどこでもあると思います。ただ運転業務は特殊性ゆえ注意が必要で、慣れていないと、交通事故や保険などのリスクが発生します。個人店の場合、気になるのが保険。雇用主の車を従業員が使う場合、保険が『業務仕様』目的になっているかは確認したいところです。店舗経営の個人事業主であれば車は業務仕様になっている場合が多いかと思いますが、保険切れではシャレになりませんので、ぜひ確認を」と、注意を促す。
実際、「雇用契約書に『この業務以外はさせない』という文言が入っていない限り、業務内容以外の仕事も命じることはできるようです。たとえば、ホール担当で入った人にちょっとした買い出しを頼むのは広義的な意味で仕事の内である、と。ただ車を使用した業務は先述の通り、注意が必要です。ホール係なのに毎日デリバリーの仕事しかしてない、となると話は別です。雇用主と話し合うことが大事ですね」(クマさん)。短時間のスキマバイトなども増えてきた昨今、雇い主もアルバイトも必要な知識は知っておきたい。
取材協力：クマ(@cumacuma_cuma)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。