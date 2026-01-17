松田ゆう姫、美の秘密を探る アートトラベラーを務める 17日放送『新美の巨人たち』
テレビ東京で17日、『新美の巨人たち【世代や性別を超えて人気！「ミナ ペルホネン」の世界】』（後10：00〜）が放送される。松田ゆう姫がアートトラベラーを務める。
【番組カット】笑顔で幸せそう…結婚を発表した松田ゆう姫
世代や性別を越えて人気のブランド『ミナ ペルホネン』の深くて豊かな世界。その服は手仕事から生まれる線のゆらぎや手描きの雰囲気を生地に再現することから始まる。
原点にあったのは創設者でデザイナーの皆川明氏が10代の時にフィンランド旅行で手に入れた職人手作りのコートだった。
ブランドショップには服のそばに全国から取り寄せた野菜や食材が並んでいる。『ミナ ペルホネン』の仕事は日々の暮らしの延長に生まれるモノだった。ミュージシャンでイラストも描く松田が、その美の秘密を探っていく。
■出演者
アートトラベラー：松田ゆう姫
ナレーション：上野樹里
