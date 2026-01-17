博多大吉、ハマっているアーティストを告白「あの人すごいやん」 昨年紅白など大活躍
お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（54）が、15日放送のBS朝日『家呑み華大』（毎週木曜 後10：00）に出演。今ハマっているアーティストを明かした。
【動画】大吉がハマっているアーティスト（紅白出演シーン）
最近よく聞く音楽の話になり、「アーティストやったら、米津玄師かな…」と告白。華丸が「サングラスとともに、そっちに行くんですね！そのサングラスとともに。前髪も伸ばして、どっちかの目を隠すんですか」とツッコミを入れた。大吉は「いやいや、米津さんになりたくて私サングラスしてないんですよ」「違います違います、アーティスト志向じゃなくて」と笑いながら否定した。
改めて「チェンソーマンの歌、『IRIS OUT』にハマってて」と、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」を聴いていると明かし、「あの人すごいやん」と絶賛。博多華丸も「だって朝ドラも」と、NHK朝ドラ『虎に翼』に触れ、大吉が「そうそうそう。あと『Lemon』ね」と楽曲を挙げた。
米津は、2025年12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』にて、「IRIS OUT」を初パフォーマンス。その後、公式YouTubeチャンネルで公開された。
