『ジャンクSPORTS』総勢24人の現役選手が大集結 日ハム“BIG BOSS”の衝撃のエピソードも
MCの浜田雅功と、一流アスリートのクロストークによってスポーツ界の知られざる舞台裏を明らかにする『ジャンクSPORTS』。18日午後7時からの放送は『ジャンクSPORTSプロ野球スター集結！SBvs阪神再び！トーク日本一決定SP』と題し、プロ野球12球団の現役選手たちを迎えてトーク日本一の球団を競い合うゴールデン2時間SPをお送りする。
【写真】「歳を取っただけで何も変わらん…」高津臣吾氏が披露した懐かしの「胴上げ」写真＆“新年会”3ショット
福岡ソフトバンクホークスが５年ぶり12度目の日本一に輝き、日本を熱狂の渦に巻き込んだ2025年の日本シリーズ。そんなセ・パ両リーグから24人のスター選手たちがスタジオに集結！各球団、とっておきの情報や2025年シーズンに起こったエピソードを元にトークを繰り広げていく。今回は、各リーグのクラスによって出演人数が違うシステムを採用。Ａクラス（１位〜３位）は３人ずつ、Ｂクラス（４位〜６位）は１人ずつの出演となっている。
パ・リーグ１位、そして日本シリーズ優勝を果たした福岡ソフトバンクホークスからは、海野隆司、藤井皓哉、牧原大成がスタジオに集結。2025年パ・リーグ最優秀選手賞に輝いたリバン・モイネロにまつわる“男前”なエピソードを軸に、ここでしか聞けないトークが展開される。日本一に輝いた球団は、トークでも日本一となれるのか。続いて２位の北海道日本ハムファイターズからは、郡司裕也、田宮裕涼、水野達稀が出演。“BIG BOSS”こと新庄剛志監督がSNSを駆使して起こした、衝撃のエピソードが明かされる。新幹線の遅延で試合に間に合うかどうか…という緊迫した状況で起こった出来事とは？その真相は、ぜひリアルタイムで確かめていただきたい。
さらに３位のオリックス・バファローズからは、太田椋、曽谷龍平、廣岡大志が参加。球団で毎年恒例となっている「オリメン投票」の話題で大盛り上がり。昨年のコンセプト「メガネ男子」にまつわる写真を見た浜田からは、「なにしとんねん！」と鋭いツッコミが飛び出し、スタジオは爆笑の渦に包まれる。ほかにも４位・東北楽天ゴールデンイーグルスからは村林一輝、５位・埼玉西武ライオンズからは西川愛也、６位・千葉ロッテマリーンズからは山本大斗が顔をそろえる。
セ・リーグ１位の阪神タイガースからは、岩崎優、坂本誠志郎、村上頌樹が出演。キャッチャーの坂本がピッチャーの岩崎に対して、実は少々不満があるようで。試合VTRとともにその内容が明かされると、「なんで投げんの！」と浜田が岩崎に詰め寄る一幕も。果たして岩崎は、浜田や坂本の追及にどう切り返すのか。２位の横浜DeNAベイスターズからは、石田裕太郎、入江大生、度会隆輝が参戦。クローザーの登場シーンにまつわるエピソードが披露されるが、抑え投手、先発・中継ぎ投手それぞれの立場から、まったく異なる感想が語られる。さらに入江が度会に対して、「えげつないくらい○○で…」と本音を暴露！思わず度会も「それは言い過ぎですよ〜！」とツッコんでしまう、その「○○」とは？３位の読売ジャイアンツからは、田中瑛斗、中山礼都、リチャードが登場。トレードで巨人に移籍したリチャードが、当時の裏話を語るほか、昨年惜しまれつつ引退した長野久義の引退会見で起こった“衝撃のハプニング”も明かされる。
そのほか４位の中日ドラゴンズからは“トーク日本一３連覇”を狙う涌井秀章、５位の広島東洋カープからは秋山翔吾、６位の東京ヤクルトスワローズからは大西広樹が出演し、セ・リーグ勢も大いに番組を盛り上げる。
さらに毎回恒例のコーナー、Ｂクラスになったチームのちびっこファンに聞いた「子ども監督のＢクラスチームに言いたい放題」では、子どもたちの痛烈な意見に選手たちもタジタジに。
【写真】「歳を取っただけで何も変わらん…」高津臣吾氏が披露した懐かしの「胴上げ」写真＆“新年会”3ショット
福岡ソフトバンクホークスが５年ぶり12度目の日本一に輝き、日本を熱狂の渦に巻き込んだ2025年の日本シリーズ。そんなセ・パ両リーグから24人のスター選手たちがスタジオに集結！各球団、とっておきの情報や2025年シーズンに起こったエピソードを元にトークを繰り広げていく。今回は、各リーグのクラスによって出演人数が違うシステムを採用。Ａクラス（１位〜３位）は３人ずつ、Ｂクラス（４位〜６位）は１人ずつの出演となっている。
さらに３位のオリックス・バファローズからは、太田椋、曽谷龍平、廣岡大志が参加。球団で毎年恒例となっている「オリメン投票」の話題で大盛り上がり。昨年のコンセプト「メガネ男子」にまつわる写真を見た浜田からは、「なにしとんねん！」と鋭いツッコミが飛び出し、スタジオは爆笑の渦に包まれる。ほかにも４位・東北楽天ゴールデンイーグルスからは村林一輝、５位・埼玉西武ライオンズからは西川愛也、６位・千葉ロッテマリーンズからは山本大斗が顔をそろえる。
セ・リーグ１位の阪神タイガースからは、岩崎優、坂本誠志郎、村上頌樹が出演。キャッチャーの坂本がピッチャーの岩崎に対して、実は少々不満があるようで。試合VTRとともにその内容が明かされると、「なんで投げんの！」と浜田が岩崎に詰め寄る一幕も。果たして岩崎は、浜田や坂本の追及にどう切り返すのか。２位の横浜DeNAベイスターズからは、石田裕太郎、入江大生、度会隆輝が参戦。クローザーの登場シーンにまつわるエピソードが披露されるが、抑え投手、先発・中継ぎ投手それぞれの立場から、まったく異なる感想が語られる。さらに入江が度会に対して、「えげつないくらい○○で…」と本音を暴露！思わず度会も「それは言い過ぎですよ〜！」とツッコんでしまう、その「○○」とは？３位の読売ジャイアンツからは、田中瑛斗、中山礼都、リチャードが登場。トレードで巨人に移籍したリチャードが、当時の裏話を語るほか、昨年惜しまれつつ引退した長野久義の引退会見で起こった“衝撃のハプニング”も明かされる。
そのほか４位の中日ドラゴンズからは“トーク日本一３連覇”を狙う涌井秀章、５位の広島東洋カープからは秋山翔吾、６位の東京ヤクルトスワローズからは大西広樹が出演し、セ・リーグ勢も大いに番組を盛り上げる。
さらに毎回恒例のコーナー、Ｂクラスになったチームのちびっこファンに聞いた「子ども監督のＢクラスチームに言いたい放題」では、子どもたちの痛烈な意見に選手たちもタジタジに。