櫻坂46田村保乃、『VOCE』2パターン表紙 上下デニム衣装＆白ドレス姿で圧巻の美
櫻坂46の田村保乃が、22日発売の美容雑誌『VOCE』3月号（講談社）の通常版・Special Edition増刊の2パターンの表紙に登場する。
【写真】異なる美しさ！2パターンの表紙を飾った田村保乃
撮影は、まずSpecial Edition増刊からスタート。『VOCE』では珍しい上下デニムの衣装をまとった田村は、いつもの女の子らしいイメージとは変わり、少しマニッシュな雰囲気。さんさんと降り注ぐ太陽の光に、時々「まぶしい〜！」と目を細めながらも、クールな表情を次々と決めた。
通常版の表紙では、真っ白のドレス姿に。スカートの裾をひらひらさせながらほほ笑む田村は、まるで女神のよう。どんなに忙しくても穏やかで、優しい田村の人柄が伝わるような、美しいカットを収めた。
中ページでは「All About 田村保乃ビューティ」と題して、“美オタ”として知られる田村の最新美容事情を深掘り。Q&A、最新愛用コスメを使ったセルフメイク、朝晩の美容ルーティンなど盛りだくさんな内容で届ける。「VOCEの撮影でいろいろ勉強しています」と言う田村が、いろいろ試して見つけた“推し美容”を余すことなく紹介している。
