櫻坂46田村保乃＆森田ひかる、『VOCE』メイク企画で2ショット 頬を寄せ合い息ぴったり
櫻坂46の田村保乃＆森田ひかるが、22日発売の美容雑誌『VOCE』3月号（講談社）の巻頭メイク企画に登場する。
【写真】異なる美しさ！2パターンの表紙を飾った田村保乃
寒空の下、早朝にも関わらず「おはようございます！」と笑顔でスタジオ入りした田村と森田。ヘアメイクを終え、撮影場所を見ると、「わぁ！」とかわいらしい歓声が。スタジオに敷き詰めた桜の花びらに気づき、「春だ〜！」「桜だ〜〜！」と、くしゃっとした笑顔を見せた。
今回、2人には花びらニュアンスのカラーで作る、春待ちメイクを。美しくかわいらしいビジュアルを盛り上げるべく、スタジオに桜の花びらを散らし、一足先に春を感じる撮影に。
頬杖をついて向かい合ったり、頬と頬を寄せたりと、始終息がぴったりなお二人。メイクテーマに合わせて自然に二人でポーズを変えていく様子に、スタッフからも「さすが！」と感嘆の声が上がった。
終始笑顔が絶えず、その空気感につられて現場も明るく楽しい雰囲気に。春色に染まった透明感たっぷりで大人かわいい二人の表情を見ることができる。
なお、通常版・Special Edition増刊の表紙は櫻坂46の田村保乃、Special Editionの表紙はSixTONESが飾っている。
