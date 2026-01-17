Image: LADAS(ラダス)

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

週末の洗車。水で流して泡で洗うまではいいとして、その後の拭き上げって面倒じゃないですか？ ブロアーが無い場合にはタオルを何枚も使いながら拭いていくのは疲れますよね。

今回はそんな手間を削減してくれる洗車グッズの中から「TRIPLE SHOT」というスキージーをご紹介。ボディに優しくスパッと水切りできるので拭き上げも時短に。さらに内窓掃除やホコリ取りなどにも活躍します。

おトクな先行セールも開催されていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

軽くなでるだけで水滴もガラスもすっきり。洗車も車内清掃も、この1本で超時短洗車！ 【20％OFF】5,280円 詳細をチェック

拭き上げを短縮するエッジカット技術

Image: LADAS(ラダス)

「TRIPLE SHOT」の特長は独自のエッジカット技術を採用したシリコンブレード。

Image: LADAS(ラダス)

ボディや窓ガラスの曲線にもフィットしやすく、洗車傷を抑えながら軽くなでるように水を切ることができるのだそう。

Image: LADAS(ラダス)

窓だってご覧のとおり。水滴残りはすぐ水シミ（イオンデポジット）になるので、これだけスムーズに水切りできるのは助かりますね。タオルの拭き上げも最後の仕上げだけでよくなるかも。

モフモフカバーで洗いも効率化

Image: LADAS(ラダス)

水切りだけでなく、洗車用モップとしても使えるのも本製品のポイント。

Image: LADAS(ラダス)

付属のマイクロファイバーカバーを装着すればワイドなモップになるので広い天井パネルなども洗いやすくなりますよ。

車内の窓拭きやペットの毛取りにも

Image: LADAS(ラダス)

「TRIPLE SHOT」は内装の掃除にも役立ちます。手が届きにくいフロントガラスの内側の掃除もラクになりますね。

Image: LADAS(ラダス)

反対側はシリコン製ブラシになっているので、フロアマットのホコリなどもしっかり絡め取ることがかできます。ペットと同乗する人には嬉しい機能ですね。

もちろん自宅でも活躍

Image: LADAS(ラダス)

洗車ツールとしてだけでなく、自宅の掃除にも使えるマルチさも見逃せません。

おトクな先行セールも開催中でしたので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

軽くなでるだけで水滴もガラスもすっきり。洗車も車内清掃も、この1本で超時短洗車！ 【20％OFF】5,280円 詳細をチェック

＞＞軽くなでるだけで水滴もガラスもすっきり。洗車も車内清掃も、この1本で超時短洗車！

Source: machi-ya, YouTube