Image: SpaceX/NASA/Goddard Space Flight Center

スペースXやブルーオリジンなどの民間宇宙企業は急成長を続け、宇宙ビジネスはますます加速しています。

2026年に予定されている宇宙ミッションには、史上最強のロケットの初打ち上げ、月面着陸、そして月周回有人飛行などが含まれますが、これはほんの始まりに過ぎません。その中から、米GizmodoのEllyn Lapointe氏が注目する11のイベントを紹介します。

NASA「アルテミス供弖弉茵2026年4月）

アルテミスII計画の詳細な地図

Image: NASA

NASAは、遅くとも2026年4月までにアルテミス計画による初の有人ミッションを開始する予定です。アルテミス兇成功すれば、人類は1972年以来初めて月軌道へと舞い戻ることになります。

ミッション・コマンダーのリード・ワイズマン氏、パイロットのヴィクター・グローヴァー氏、クリスティーナ・コック氏（ミッション・スペシャリスト1）、ジェレミー・ハンセン氏（ミッション・スペシャリスト2）の4名の宇宙飛行士を乗せたオリオン宇宙船は、フロリダ州ケープカナベラルのケネディ宇宙センターからNASAのスペース・ローンチ・システム（SLS）ロケットで打ち上げられます。

NASAのスペース・ローンチ・システム

Image: NASA

SLSから分離後、オリオン宇宙船は地球周回軌道を上昇させるため複数回の制御を行い、最終的には月への自由帰還軌道に乗ります。宇宙船と乗組員は10日間のフライバイを行い、地球の重力を利用して地球に帰還します。

アルテミス兇任蓮月面着陸は行われませんが、アルテミス計画が最終的に成功すれば、人類は月に基地を設け、居住することになります。そして、月は火星探査の中継基地となる計画です。

スペースX、スターシップV3の打ち上げ（2026年初頭）

Starship Version 3 pic.twitter.com/1sHD25y49o - Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2025

イーロン・マスク氏が率いるスペースXのスターシップ・メガロケットは、第3世代となる「バージョン3（V3）」が2026年初頭に打ち上げられる見込みです。

スターシップが初めて打ち上げられたのは、2023年4月20日。この無人の大型宇宙船は、打ち上げから数分後に爆発しました。

バージョン2（V2）と比較すると、V3は全高が約1.5メートル高くなり、推進剤の容量が増加し、軌道上燃料移送用の新しいドッキングアダプターが搭載されます。このアップグレードは、NASAのアルテミス轡潺奪轡腑鵑里燭瓩帽圓錣譴泙靴拭アルテミス祁弉茲蓮▲好拭璽轡奪V3の改良版である有人着陸システム（HLS）を使用して宇宙飛行士を月に帰還させるというものです。

地球軌道上で燃料補給を行うスターシップのイメージ画。

Image: SpaceX

しかし、アルテミス靴侶戚鵑蓮競合であるブルーオリジンに奪われる可能性があります。これについての詳しい説明は後ほど。

スターシップV2の事例からもわかるように、改良された新型スターシップの打ち上げは計画通りに進まない可能性が高く、V3でも爆発などの大きな失敗が起こるかもしれません。とはいえV3の開発は、結果がどうであれ、スペースXとNASA双方にとって極めて重要な意味を持つでしょう。

ブルーオリジン、新ミッションの打ち上げ（2026年初頭）

ブルーオリジンのブルームーン・マーク1着陸機が月面に着陸する様子を描いたイラスト 。

Image: Blue Origin

さて、ブルーオリジンに話を戻します。現在、ブルーオリジンは2つの月面着陸機を開発中です。貨物用のブルームーン・マーク1（MK1）と、有人貨物用のブルームーン・マーク2（MK2）です。MK2は、スターシップのHLSより先に飛行準備が整えば、スペースXからアルテミス靴侶戚鵑魍容世任る可能性のある着陸機ですが、その開発の成否はMK1の成功にかかっています。

高さ8メートルの貨物着陸機は、2026年第1四半期に初飛行を行い、月の南極にあるシャクルトン・クレーター付近に着陸する予定です。「パスファインダー」と名付けられたこの実証ミッションでは、未飛行のBE-7エンジンを含む、着陸機のすべてのハードウェアとシステムの検証を目指します。

MK1は、これまでに建造された商業貨物着陸機としては最大規模であり、NASAの商業月面ペイロードサービス（CLPS）の着陸機の中で最も多くのペイロードを搭載できます。今年、ブルーオリジンの大型ロケット、ニューグレンに搭載されて打ち上げられる際には、 NASAのペイロード「月面プルーム表面調査用ステレオカメラ（SCALPSS）」が搭載されます。このカメラアレイは、MK1の降下の様子を撮影し、将来の月面着陸を支援するためのデータを収集します。

世界初の商用宇宙ステーション（5月）

国際宇宙ステーション（ISS）は2000年以来、5つの宇宙機関と15カ国にまたがる宇宙飛行士のための軌道上拠点として機能してきました。2030年、NASAはISSを退役させ、地球の大気圏に落下させ、大気圏再突入時にその大部分を燃焼させる予定です。

その代わりとして、NASAは2021年に民間の地球周回宇宙ステーションの設計、建設、運用を支援する商業低軌道デスティネーション（CLD）プログラムを創設しました。米カリフォルニア州に拠点を置く航空宇宙企業、Vastを含む複数の企業がこのプログラムに参加しています。

Vast社は、単一モジュールの宇宙ステーション「Haven-1」を2026年5月に軌道に乗せる計画です。このステーションは、スペースXのロケット「Falcon 9」で打ち上げられる予定です。重量約1万4000キログラムのHaven-1は、同ロケットがこれまでに搭載した宇宙船の中で最大のものとなります。Vast社は、これが世界初の商用宇宙ステーションになると主張しています。

Haven-1は、短期ミッションにおいて最大4名の宇宙飛行士を同時に収容することができます。ISSの代替としては適していませんが、モジュール式の宇宙ステーション「Haven-2」への足掛かりとなるでしょう。なお、Haven-2の最初のモジュールは2028年に打ち上げられる予定です。

NASAの太陽観測ミッション（2026年夏）

太陽活動を調査するNASAのSunRISEミッションのイメージ画

Image: NASA

宇宙天気を左右する太陽活動を理解することは、地球周回軌道上および地上のインフラを守る上で極めて重要です。NASAは今年の夏、6基のキューブサット（直方体の小型人工衛星）を打ち上げ、太陽の動きを観測する予定です。

NASAジェット推進研究所によると、太陽電波干渉計宇宙実験「SunRISE」は、太陽が太陽粒子嵐をどのように発生させるかについての理解を深めるために実施されるとのこと。そのために太陽の低周波放射を観測します。これらの高エネルギー粒子のバーストは、航空機や宇宙船、宇宙飛行士にとって危険となり得ます。また、地磁気嵐を引き起こし、電力網や通信システムに混乱をもたらす可能性もあります。

このミッションは、米宇宙軍宇宙システム司令部が支援するユナイテッド・ローンチ・アライアンス社のロケット「バルカン・ケンタウルス」に相乗りして打ち上げられる予定です。打ち上げ後、SunRISE衛星は互いに10キロメートル以内の距離を周回する軌道を描き、干渉法と呼ばれる手法を用いて巨大な単一開口電波望遠鏡のように機能するといいます。

SunRISEのデータは、太陽圏における高エネルギー電波放射の発生場所の詳細な3Dマップを作成するのに役立てられます。また、このミッションは初めて太陽の磁力線のマッピングも行います。これらの発見は、太陽粒子嵐の形成と進化に関する理解を大きく前進させるでしょう。

中国、嫦娥7号を月の南極へ打ち上げ（8月）

2026年に月面着陸を試みるのはブルーオリジンだけではありません。8月には中国の国家航天局（CNSA）が月の南極へのミッションを開始する予定です。

嫦娥7号ミッションは、中国のロケット「長征5号」に搭載され、海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げられます。月探査機、着陸機、ローバー、そして「ホッパー」探査機を送り込み、月の南極を探査し、中国が月面での持続的な活動を確立する上で役立つ資源、特に水氷の探査を行うとのことです。

ローバーとホッパー探査機を搭載した着陸機は、月面の主要地点であるシャクルトン衝突クレーターの縁近くに着陸する予定です。NASAは、この地域をアルテミス祁弉茲涼緡γ賄澄△修靴瞳醋夢霖老設の理想的な場所として注目しています。

シャクルトンクレーターがこれほど人気なのは、太陽光がクレーターの縁にしか届かず、年間の90%は明るく照らされているためです。一方、内部は永久に暗い状態のため、将来の有人月面ミッションの着陸地点として理想的であり、宇宙飛行士は縁で太陽光発電を利用しながら、クレーターの永久に影になっている内部で水氷の探査を行うことができます。

嫦娥7号の打ち上げ目標日が刻一刻と迫る中、中国はアメリカに先んじて月面からの水の採取に成功する見込みです。もしこのミッションが成功すれば、NASAへさらに大きなプレッシャーをかけることになるでしょう。

ESAの宇宙船が小惑星に衝突（11月）

ESAのヘラ計画のイメージ画

Image: ESA Science Office

2022年、NASAの二重小惑星方向転換試験（DART）は、宇宙船を小惑星に衝突させることで小惑星の軌道を変えられることを実証しました。このミッションは大きな成功を収め、地球を迫り来る小惑星から守る潜在的な戦略をもたらしました。が、そもそもDARTの標的となった小惑星ディモルフォスは、地球にとって脅威となることはありませんでした。

NASAの科学者たちは、ディモルフォスとは異なり、地球に危険をもたらす可能性のある潜在的に危険な小惑星を約2,000個追跡しています。NASAは、これらの小惑星の1つが地球に衝突する軌道に乗った場合、迅速に対応できるよう準備を整えたいと考えています。しかし、この防衛戦略、すなわち運動エネルギー衝突装置に頼る前に、この衝突がもたらす結果を理解する必要があります。そこで、欧州宇宙機関（ESA）のHeraミッションが登場します。

宇宙船Heraは、2024年10月に打ち上げられ、衝突後の調査を行うためにディモルフォスに向かっており、2026年11月に到着予定です。Heraの機器は小惑星の視覚、レーザー、および無線マッピングを実行し、科学者が衝突による影響を理解するのに役立てられます。

また、このデータは小惑星規模の衝突プロセスの数値モデルを検証・改良し、この偏向戦略が実用化に向けて準備が整っているかどうかを確認するためにも使われます。

ESAのベピコロンボ、水星の軌道に入る（11月）

水星は太陽系内の惑星の中で、最も地球から近い距離にありながら、私たちが最も探査を行っていない惑星です。

その理由として、水星は太陽に近く、宇宙船をこの小さな惑星の軌道に入れるのが非常に難しいことが挙げられます。水星の軌道に入るには、宇宙船は恒星の重力に逆らって常に減速しなければなりません。そのためには、大量の燃料を使うか、他の惑星の重力を利用して減速する必要があります。

今年、ベピコロンボ計画は史上2度目の水星周回軌道投入を達成する予定です。ESAと宇宙航空研究開発機構（JAXA）の共同ミッションであるこの計画は2018年に打ち上げられ、これまでに6回の重力支援フライバイが行われました。計画では、2026年11月に水星周回軌道に投入される予定です。

ベピコロンボは3機の宇宙船で構成されています。そのうち2機は科学探査機、水星惑星探査機（MPO）と水星磁気圏探査機（MMO）です。これらの宇宙船は水星輸送モジュール（MTM）によって砂漠の惑星へと輸送されます。到着後、MPOとMMOはそれぞれの科学機器に最適な2つの異なる軌道に分離されます。

MPOは水星の近くを周回して水星の表面を観測し、MMOは水星の磁場を観測します。この研究結果は、水星の形成過程や初期の太陽系がどのようなものであったかを科学者がより深く理解するのに役立つと期待されます。

シエラ・スペース、世界初の商用宇宙船（2026年後半）

シエラ・スペース社製の宇宙飛行機「ドリーム・チェイサー」のアーティストによるイラスト

Image: Sierra Space/NASA

米コロラド州に拠点を置く航空宇宙企業シエラ・スペースは、2026年後半に世界初の商用スペースプレーンを打ち上げる計画です。

「ドリームチェイサー」と呼ばれるこの有翼航空機は、ロケットに搭載されて低軌道に打ち上げられ、大気圏再突入を耐え、飛行機のように滑走路着陸を行うように設計されています。折りたたみ式の翼は飛行中に展開し、太陽電池パネルで発電します。また、外部には再突入時の極度の温度から保護するための耐熱タイルが装備されています。

ドリームチェイサーは、地球低軌道への貨物（最終的には有人）ミッションのための多くの用途で再利用可能な宇宙船です。2016年、NASAはシエラスペース社と、国際宇宙ステーションへの少なくとも7回の貨物輸送を行う商業補給サービスの契約を行いました。

初飛行は当初2020年に予定されていましたが、認証取得のハードルや技術的な問題により、開発は繰り返し延期されてきました。そしていよいよ11月、シエラ・スペースはドリーム・チェイサーが飛行前の重要なマイルストーンを複数完了し、2026年第4四半期に地球低軌道への初打ち上げられる予定です。

「テナシティ」と名付けられた最初のドリームチェイサーは、ユナイテッド・ローンチ・アライアンスのロケット「バルカン・ケンタウルス」に搭載されてケネディ宇宙センターから打ち上げられる予定です。

JAXA、火星衛星探査機打ち上げ（2026年後半）

JAXAは、史上最も野心的な惑星科学ミッションの一つに向けて準備を進めています。2026年後半には、火星の2つの衛星、ダイモスとフォボスを探査するロボット探査機を送り込む火星衛星探査（MMX）ミッションの打ち上げを予定しています。

これまで、これらの衛星の詳細な調査を実施した宇宙船はなく、情報は数回のフライバイ測定から得られたほんのわずかなものだけです。MMXは、衛星の詳細な測定を行うだけでなく、フォボスに着陸してサンプルを採取し、分析のために地球に持ち帰る初のミッションとなります。MMXは、将来の有人火星探査への道を開く可能性も秘めています。

この宇宙船は、JAXAのH3ロケットに搭載されて打ち上げられる予定です。H3ロケットは最近、7回目の打ち上げでエンジンに異常が発生しました。この問題の影響で、すでに当初の打ち上げ目標であった2024年9月を過ぎてしまっており、JAXAが問題を早期に特定し、修正してくれることを期待しています。

MMXが今年打ち上げられれば、探査機は約1年後に火星周回軌道に入ります。その後、フォボスの準衛星軌道に移動し、表面に着陸してサンプルを採取した後、ダイモスに数回接近フライバイした後、地球へ帰還する予定。このスケジュールによれば、MMXは2031年に火星に帰還する見込みです。

NASA、ローマン宇宙望遠鏡を建設（早ければ2026年秋？）

NASAは、ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡の建設を予定より早く完了させるという、喜ばしい展開を見せました。現在のところ、この観測装置の公式打ち上げ予定日は2027年5月ですが、早ければ2026年秋にも打ち上げられる予定です。

ローマン宇宙望遠鏡は数十億ドル規模の赤外線望遠鏡で、その視野はハッブル宇宙望遠鏡の100倍に及びます。NASAによると、この宇宙望遠鏡は運用期間中に10億個の銀河を観測することができ、これまでにない宇宙の姿を提供するといいます。また、恒星の光を遮断して太陽系外惑星や惑星形成期の円盤を観測し、銀河系内の惑星系の統計調査を実施し、暗黒エネルギー、太陽系外惑星、赤外線天体物理学に関する重要な疑問に答えることも可能です。

ローマン宇宙望遠鏡の最初の任務の一つが「何も見ずにじっと見つめること」というのは意外かもしれません。天文学者たちは最近、この望遠鏡を使って宇宙の空洞（宇宙の広大な低密度領域）を調査する行動計画を発表しました。研究者たちは、これらの領域はダークエネルギーに支配されていると疑っており、ローマンはその探索に貢献できる可能性があります。

この望遠鏡は、スペースXのロケット「ファルコン・ヘビー」に搭載され、ケネディ宇宙センターから打ち上げられる予定です。