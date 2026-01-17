先日、SamsungはCES 2026において「シワのない」折りたたみディスプレイを披露しました。このパネルは、次期 Galaxy Z Fold8 と、アップル初の折りたたみiPhoneの両方に採用される可能性があるとして注目されています。

↑次期Galaxy Z Fold8はディスプレイがもっときれいになる（画像提供／Samsung）。

しかし、新たな情報によると、Galaxy Z Fold8ではこのパネルが採用される一方、折りたたみiPhoneでは少し異なるバージョンが使われる可能性があると伝えられています。

韓国メディアのZDNet Koreaによれば、CES 2026で展示された「シワのない」折りたたみOLEDパネルは、Galaxy Z Fold8に採用される予定とのこと。ただし、このパネルは折りたたみiPhoneには使われないと言います。

その理由は、折りたたみパネルを補強するために選ばれた素材が、アップルとSamsungで大きく異なるため。アップルはガラスを採用している一方、Samsungは金属プレートを選択したと報じられています。

OLED（有機EL）層そのものは両社で共通しているものの、構造を支える素材が異なるというわけです。従来、この部分にはPET（ポリエチレンテレフタレート）フィルムが使われてきましたが、Samsungはより高い構造安定性を確保するため、金属製の補強プレートに置き換えたとされています。

スマートフォン向けのOLEDパネルは、ポリイミド（PI）基板、バックプレート、OLED素子、タッチセンサー、超薄型ガラス（UTG）など、複数の層で構成されています。これらの層の一部はOCA（光学用透明接着剤）によって貼り合わされており、接着だけでなく緩衝材としての役割も果たしています。

Samsungは、このOCA層を改良することで、OLEDパネルを折り曲げた際に生じるシワを抑える工夫を施しました。これにより、従来より剛性が下がり、折り曲げ時にOLED層とUTG層の間で、より柔軟なクッション性が確保されます。その結果、目に見える折り目を最小限に抑えられたと説明されています。

Galaxy Z Fold8と折りたたみiPhoneはいずれも2026年後半に発売される見通し。Samsungはより横幅の広いGalaxy Z Fold8の派生モデルも開発していると噂されています。今後数か月のうちに「シワのない折りたたみスマホ」を巡る競争が本格化しそうです。

