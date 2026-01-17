いま、狙いたいのは【ニトリのN+】の「バッグ & シューズ」！

服の買い足しには慎重になりがちな今の時期、コーデの気分転換を図りたいならバッグやシューズといった小物を新調してみるのがひとつの手。【ニトリ】が生んだファッションブランド【N+（エヌプラス）】なら、ワンシーズンで出番が終わらないスニーカーやトートバッグが手頃な価格で見つかりそうです。カジュアルになりすぎない大人っぽいデザインのものが揃っているので、ノーマークだった人はぜひ見逃さないで！

ニュアンスカラーで品よく履ける軽量スニーカー

【N+】「ハニカムインソール軽量すっきり見えスニーカー」\2,990（税込）

ライトグレーやライトベージュといった、ニュアンス感のある上品なカラー展開が大人世代にも似合いやすいスニーカー。色の濃淡によって立体感を表現したアッパーは色の主張が控えめのため、足元がカジュアルな印象になりすぎません。安定感にこだわったフラットなソールと軽量設計により「長時間の使用でも疲れにくい」（公式ECサイトより）のも、毎日の相棒として嬉しいポイントに。

テイストに依らず頼れるミニマルなサイドゴアブーツ

【N+】「低反発インソールサイドゴアブーツ」\4,491（税込・値下げ価格）

マットな仕上げの合成皮革素材が落ち着いた印象を醸し、高見えを狙えるサイドゴアブーツ。つま先までゆるやかに丸みを帯びたミニマルなフォルムはコーデの邪魔をしにくく、甘口から辛口まで幅広いテイストにマッチするはず。厚底すぎないスマートなソールなのも相まって、きちんと感が欲しいオフィスコーデでも活躍が見込めます。

なめらかなレザー調素材で端正に整えるトートバッグ

【N+】「なめらかレザー調トートバッグ」\2,490（税込）

なめらかな質感のレザー調素材や女性らしい華奢なハンドルによって、大きめサイズでもキレイめに持ちやすいトートバッグ。サッと肩がけするだけで、カジュアルコーデをキリリと端正に整える役目を担ってくれそう。幅46 × 高さ42 × マチ15cmとしっかり大きさがあるので、毎日の通勤バッグとしてもGOOD。華やかなワインのほか、ブラック・ライトベージュの全3色展開です。

ストライプ柄のハンドルが映えるメッシュバッグ

【N+】「ミニポーチ付きメッシュビッグトートバッグ」\1,791（税込・値下げ価格）

プラスワンでシンプルコーデのアクセントになってくれるビッグサイズのトートバッグ。メッシュの表地に映えるストライプ柄のハンドルのおかげでシャレ感UPを狙えます。付属のミニサイズのポーチはキーケースやミニウォレットとして活用するのもおすすめ。シティユースはもちろん、レジャーや買い物時のお供にもぴったりかも！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ