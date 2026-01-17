【GUの赤タートル】が冬に映える！ まるごとマネしたい♡「褒められコーデ」

冬のデイリーコーデで大活躍するタートルネックトップス。これから買うなら、トレンドカラーである「赤」のアイテムが一押し。手持ちのセーターやカーディガンと重ね着すれば、顔まわりに華やかなアクセントをプラスできそう。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんを参考に、赤タートルの上品な着こなしを解説。今シーズンは赤を取り入れて、周りから褒められるコーデを目指して。

シンプルなワンツーに華やかなアクセントを

【GU】「ウォームリブタートルネックT」\1,290（税込）

今シーズンのトレンドカラーの鮮やかな赤色が、華やかな顔まわりを演出してくれるタートルネックTシャツ。スウェットと重ね着すれば、カジュアルながらも女性らしい雰囲気に。スラリとしたナロースカートを合わせて、全体のシルエットはスッキリ仕上げて。タートルネック以外をシックなモノトーンカラーで統一するのも、きれい見えのポイント。

ツイード調カーディガンと合わせて上品に

いつもモノトーンのアイテムを選びがちという人は、赤のタートルネックのプラスワンでマンネリを打破できそう！ 高級感のあるツイード調のカーディガンと合わせれば、女性らしさと大人っぽさを両立した最旬コーデに。ボトムスにはフレアジーンズを投入して、程よくカジュアルに落とし込むのも垢抜けのコツ。小物はレザー調のアイテムでまとめると、より上品な雰囲気に。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M