「忙しいから、やっといて！」データだけ送りつけて消えた、PTAの相方。最後に放たれた『余計な一言』

小学校のPTA役員としてクラス代表を務めた筆者。ところが、熱しやすく冷めやすい共同代表のパパさんに振り回される一年となりました。もう二度とやりたくない！ ━━そんな役員生活を振り返ります。

予想外に始まったPTA代表

子どもが小学生だったある年、私はPTA役員のクラス代表を引き受けました。

もう一人の代表は、同じクラスの保護者のSさんという方。

ある日、担任の先生を交え、親子参加のレクリエーションについて話し合ったときのことです。

Sさんは開口一番、「普通のレクリエーションはやりたくありません。もっと斬新なことをやりませんか？」と言いだしたのです。

空回りするやる気

「斬新なこと」━━その一言を真に受けた私は、「せっかくやるなら喜んでもらいたい」と、図書館でレクリエーション関連の本を借り、インターネットでアイデアを探しました。

ところが次の打ち合わせのとき、Sさんはあっさりこう言ったのです。



「あー、なんだかめんどくさいですよねー。特にアイデアも思い浮かびませんし、普通でいいんじゃないですか？」



一瞬、耳を疑いました。

最後まで続く温度差

結局、レクリエーションは工作をしてその作品で遊ぶ、という無難な内容に落ち着きました。

当日のSさんは、熱心に子どもたちの写真を撮影していました。

ところが、何日待ってもその写真は配布されません。

催促すると、「僕忙しいから、やっといて」と、データだけ渡されました。

写真整理から配布まで、結局すべて私の役目になりました。

予想外に増えたタスクに戸惑いましたが、「子どもたちの笑顔の記録を届けるため」と割り切って作業を終えました。

また、翌年の役員選出会議でも、Sさんは「そもそもPTAの意義とは……」と、長々と熱弁を振るい、会議は大幅に延長。場の空気は冷え切っていました。

振り回されて気づいたこと

熱くなるのも早ければ、冷めるのも早いSさんに振り回されたPTAの一年でした。



「楽しかったから、またいつか一緒にやりましょう」と笑顔で言われましたが、正直、私はもうお腹いっぱいです。

この経験から学んだことは、人の言葉に期待しすぎないことと、自分なりの適切な距離感を保つことです。相手のペースに飲み込まれず、「自分ができる範囲」を明確に伝える勇気も必要だと実感しました。PTAに限らず、人付き合いはほどよい温度が一番。そう思えるようになった一年でした。

【体験者：50代・筆者 回答時期：2025年12月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：大下ユウ

歯科衛生士として長年活躍後、一般事務、そして子育てを経て再び歯科衛生士に復帰。その後、自身の経験を活かし、対人関係の仕事とは真逆の在宅ワークであるWebライターに挑戦。現在は、歯科・医療関係、占い、子育て、料理といった幅広いジャンルで、自身の経験や家族・友人へのヒアリングを通して、読者の心に響く記事を執筆中。