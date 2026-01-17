『べらぼう』で純真無垢な女性・きよを演じた藤間爽子インタビュー　実力派が次に挑むのは『砂の女』

俳優としてのキャリアは意外と短い

「休みの日でも役について考えてしまいます。でも、それが私の仕事だし、その時間ですら楽しいんです」

真摯な言葉と謙虚な姿勢で、静かに語るのは、俳優・藤間爽子（31）だ。

昨年のNHK大河ドラマ『べらぼう』で、強烈な印象を残した実力派である。その一方で、古典芸能・日本舞踊の家元という顔も持つ、いわば”二刀流”の存在だ。そんな藤間が今年、不朽の名作として読み継がれてきた『砂の女』の舞台に挑む。

安部公房（1924〜1993）による同名の原作小説が発表されたのは1962年。海辺の砂丘に昆虫採集に来た男が、女が一人で住む砂丘の穴底にできた家に閉じ込められ、さまざまな手段で脱出を試みる。その一方で、蟻地獄にハマるかの如く、女の妖艶な魅力に取り憑かれていく物語だ。インタビューした時期（昨年12月）、まだ稽古は始まっていなかったが、自身が演じる”女”について、このように語った。

「一見すると摑みどころのない女性のように感じるんですが、実はとても人間らしいのではないかと思いました。稽古に入るまでは、いろんなイメージをしながら役作りをするんですが、いざ稽古が始まると、そのイメージが崩れるんです。どれだけ準備をしても、稽古や本番の中で役は変わっていく。そういうことを繰り返していくのも、この仕事の醍醐味だと思っています」

半世紀以上前の作品だが、藤間はそこに現代社会と重なる部分を見出している。

「自由を求めた男が、集落に迷い込み、生活するうちに元いた場所に戻らない選択をとってしまう。この”価値観が180度変わる”ことって現代でも往々にしてあると思うんです。最初は違和感があっても、経年するうちに受け入れて当たり前になったりもする。それは私ももちろんあるし、時代は違えど、ずっとそういったことが繰り返されている。その意味でも『砂の女』は現代でも受け入れられると思います」

実は、藤間の俳優としてのキャリアはそれほど長くない。’17年のNHK連続テレビ小説『ひよっこ』への出演を機に俳優活動を始め、その後、ドラマ『マイファミリー』（TBS系）や『silent』（フジテレビ系）などで、存在感を示してきた。

『べらぼう』では、染谷将太（33）演じる喜多川歌麿の妻で、耳が聞こえず言葉を発することもできない女性・きよを演じ、大きな反響を呼んだ。だが、役作りは難航したと言う。そんな中で出会ったのが、ろう者の俳優・藤田菜々子（29）だった。

一生演じ続けて

「私が演じたきよは耳が聞こえず、言葉を発することができないろうあ（聾啞）の女性でした。実際に歴史上で存在した人物ではなかったので、下調べができない分、役作りは悩みました。そんな中、藤田さんを紹介してもらい、たくさんお話を聞かせていただきました。藤田さんがとても気さくで明るくて……。

『途中で耳が聞こえなくなった方は、聞こえていた記憶がある分、辛い。でも、生まれつき聞こえない人は、それが当たり前だから悲しいという感情が生まれない』

そう話してくださって、とても印象に残りました。きよも、生まれつき耳が聞こえない役だったので、悲観的にならず当たり前として受け入れている強さがあった方がいいなと思いました。藤田さんのおかげで、きよという役が成立できたと心から感謝しています」

きよは、生きるために、「洗濯女」として洗濯の仕事のかたわら、安い値段で身体も売っていた。歌麿との結婚で、ようやく安住の地を手に入れるも、「瘡毒（そうどく・当時の梅毒の呼び名）」を発症。きよの全身に湿疹が広がり、錯乱状態に陥る頻度も高くなる。最期は苦しみながらも、穏やかな笑みを浮かべて亡くなってしまう。このシーンは視聴者に衝撃を与えた。

「”かわいそう”という目線ではなくて、普通に生きている姿として見てもらえたらいいなと思いました。その方が、頑張っている姿が健気でかわいくて、チャーミングに見えるんじゃないかなと。明るく見えていた分、最期のギャップで、より悲しさが際立つと思います。演技に関しては、意外と自由にやらせていただきました。

『ここはこうしなきゃいけない』というより、自分で考えて作っていく余地があったと思います。きよは、そういう仕事をしていることに疑いがなかった。彼女にとって、身体を売ることは生きるためには当たり前なんですね。その現実を普通に受け入れる方がいいかと思いました。死に対しての潔さもそういったところにあるかと思います」

役者として第一線を走る一方、『三代目 藤間紫』として日本舞踊紫派藤間流の家元として活動している藤間。最近は表舞台以外での取り組みにも力を入れているという。

「お弟子さんの稽古を見る先生の仕事もしています。あとはワークショップの主催もしました。稽古も大事ですが、成長速度を早めるにはやはり舞台に立つことだと思います。人に見られることが大事なんですよね。そこに頑張りや楽しさを見つけられたらいいなと思います。幼稚園児から社会人まで通われていて、幅広い世代にも広がっていると実感しますね」

シーンに応じて変幻自在に役を演じてきた藤間が見据える先は、意外なほどシンプルだ。

「目標は”一生演じ続けていた”ですね。そのためには体のケアも大切ですし、メンタル面も含めて、うまく整えていきたい。これまでミステリアスな役柄が多かったからこそ、これからは、もっと分かりやすく人間らしさのある役にも挑戦したい。見てくださる方の期待を、いい意味で裏切れるように、貪欲にいろんなことに挑戦していけたらと思います」

真摯に役に向き合っていく藤間爽子から目が離せない──。

取材・文：富士山博鶴