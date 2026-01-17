猫さんたちのために、新しく買ったキャットタワーを組み立てたご夫婦。早速使ってもらうと、初の『透明ボウル』に一家で大盛り上がりだったそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で4.6万回再生を突破し、「透明なところがネコにとってこんなにも不思議だったとは！！」「2人ともかわいすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：２匹のネコのため、新しいキャットタワーを設置→初めての『透明ボウル』に…『ずっと見ていたくなる光景』】

キャットタワーを買い替え

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』に投稿されたのは、サビ猫「たぬきち(通称たっちゃん)」ちゃんと黒猫「みちこ」ちゃんに、新しいキャットタワーを設置してお披露目した時の様子です。

3年半の思い出が詰まったボロボロの初代に別れを告げ、2代目を購入されたというご夫婦。苦戦しつつ組み立てると、早速たっちゃんが乗ってくれたといいます。

透明ボウルで大盛り上がり？

初代にはなかった透明ボウルにも入ってもらおうと、ご夫婦はオヤツを投入してみることに。狙い通りふたりが来たそうですが、やはり「透明」に不安を感じるのか入ってくれず…。ボウルの底を下から触って取ろうとしたり、不思議そうにする可愛い姿が見られたのだとか。

しかし、数分後にはたっちゃんが透明でないフチに乗って、何とか前足を伸ばしてゲット！みちこちゃんも…と期待を寄せるご夫婦でしたが、付属のオモチャで遊び始めてしまったそう。やっとボウルに向かってもあと一歩が出せず、離れてしまったそうです。

みちこちゃんのお気に入り

その後も、たっちゃんがオヤツを食べきった途端に来てあっさりとフチに乗ったり、たっちゃんからの理不尽パンチを受けても平然としていたり。思わず笑ってしまうほど、強メンタル＆天然っぷりを炸裂させるみちこちゃんでしたが…、いつの間にかボウルの中でくつろいでいるではありませんか！

先程までの姿が嘘のように、我が物顔で寛ぐみちこちゃん。そこからはすっかりお気に入りになっていたそうで、家族みんなが大満足の結果となったようです。2代目にも、たくさんの思い出ができそうですね。

投稿には「透明ボウルに入ったオヤツに翻弄される姉妹可愛い」「たっちゃん賢いね、みちこのマイペースも好きだわ」「下から見たみちこちゃんモコモコでカワイイ！」「たっちゃんもみちこちゃんも楽しそうで何より」「こんなに喜んでもらえたら苦労は十分報われましたね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』では、たっちゃんとみちこちゃんとご夫婦の何気ない日常の様子が投稿されています。思わず笑顔になれる、ふたりの可愛らしい姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。