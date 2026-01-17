あったかーーーい♡【スタバ】寒い日のお供に！「ティーラテカスタム」してみない？

寒い日には【スターバックス】に立ち寄って、いつでもオーダーできる「ティーラテカスタム」を試しませんか？ ホット系ドリンクで一息ついているうちに、きっとからだも内側から温まるはず。リラックスしたい時にもうってつけです。今回はコーヒーが苦手な方にもおすすめしたい、一度は試したくなるティーメニューのカスタムをお届けします。

バニラ好きにおすすめしたいカスタム！

「イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ」を「バニラシロップに変更」「はちみつ10周追加」した、インスタグラマー@stb_____gramさんによるカスタム。「バニラの香りで癒される」らしく、少しデザート感のある味わいが楽しめそうです。甘い系のドリンクで溜まったストレスを発散させたい時にもぴったり。フォームミルクの柔らかな口当たりも相まって、至福のひとときが過ごせるかも。

飲み応えが感じられそうな果肉系カスタム！

「ゼンクラウド ウーロン ティー ラテ」に「シトラス果肉追加」した、飲み応えも感じられそうな@stb_____gramさんが試したカスタム。フルーティーで華やかな味わいの飲みやすい一杯が楽しめそうです。公式サイトによればドリンク自体は「アロマティックな香り」が特徴で、心を落ち着かせたい時に良さそう。ウーロンならではの、ほんのり香ばしい風味が心地良い余韻として感じられて、癒されるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@stb_____gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino