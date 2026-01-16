個人開発者のNon-Motionは、自動車運転シミュレーター『Paper Drive』の早期アクセス版 Ver.0.3を、2026年1月16日よりEpic Games Storeで再販すると発表した。

同シミュレーターは、VRとステアリングホイール操作に対応し“運転技術の習得”に特化した自動車運転シミュレーターとなっており、運転初心者やペーパードライバーのリハビリに最適な環境を提供する。そして今回登場した同バージョンでは、新ステージや車両の追加に加え、基本操作を学べるチュートリアルも実装。価格は200円（税込）で、対応OSは Windows 11である。

販売休止から再始動へ 自動車運転シミュレーター『Paper Drive』が早期アクセス版 Ver.0.3 として再販決定

個人開発者 Non-Motion は、品質改善のため販売を一時停止していた自動車運転シミュレーター『Paper Drive』を、2026年1月16日10時より Epic Games Store にて 早期アクセス版 Ver.0.3 として再販いたします。価格は税込200円、対応OSは Windows 11 です。今回の再販は、ユーザーから寄せられたフィードバックをもとに、

操作性・学習性の向上を目的としたアップデートを実施したことを受けての再始動となります。

Ver.0.3 アップデート概要

今回のアップデートでは、運転練習の幅を広げるための新要素を追加しました。

新ステージを1つ追加 （海と山に囲まれた町） プレイヤー車両を2台追加 基本操作を学べるチュートリアルを新規実装

これにより、初期バージョンよりも実践的な練習環境が整い、初心者やブランクのあるドライバーでも取り組みやすい内容となっています。

『Paper Drive』とは

『Paper Drive』は、VR とステアリングホイール操作に対応した、“運転技術の習得”に特化した自動車運転シミュレーターです。駐車、右左折、狭い道路の通行など、運転教習でつまずきやすい動作を安全な仮想空間で繰り返し練習できます。特に VR とステアリングコントローラーを組み合わせた際の没入感は、モニター＋ゲームパッドでは得られないリアルな運転感覚を提供します。

ペーパードライバー克服をサポート

長期間運転から離れていたユーザーが、実車講習の前に VR 空間で基礎動作を反復練習することで、不安を軽減し、教習回数の削減による金銭的負担の軽減も期待できます。

販売本数について

サポート体制と品質維持の観点から、今回の再販は 新規販売200本限定 とさせていただきます。上限を大きく超える場合、再度販売を停止する可能性があります。

早期アクセス方針

まずは基本機能を備えたバージョンを公開し、ユーザーからの意見を取り入れながら完成度を高めていきます。今後はボリューム追加や各種モードの実装を予定しており、価格はアップデート内容に応じて変更される可能性があります。

製品情報

ゲームタイトル：Paper Drive

ジャンル：トレーニングシミュレーター

パブリッシャー：Non-Motion

販売URL：https://store.epicgames.com/ja/p/paperdrive-e0ebc7

価格：200円（税込）

対応OS：Windows11

トレーラー：https://youtu.be/zwI9__jUdJ4

公式HP：https://sites.google.com/view/paperdrive

リリース提供元：Non-Motion