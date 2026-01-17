

吉田美月喜

俳優の吉田美月喜が、南沙良と出口夏希がW主演を務める映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（2026年1月16日公開）に出演。吉田は「禁断の課外活動」を行う同好会オール・グリーンズのメンバーの一人、岩隈真子を演じる。

本作は、ユーモラスでオフビートな文体が癖になる新時代の青春小説として、第28回松本清張賞を満場一致で受賞した波木銅氏の同名小説を実写化したもの。自分たちの夢を叶えるため、一獲千金を狙って同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動に手を染めていく高校生たちを描く、時代の閉塞感を吹き飛ばすほど不適切で爽快な青春映画だ。

インタビューでは、青春クライム作品の枠にとどまらず、ヒューマニズムも内包された本作に吉田は何を感じ、岩隈真子をどう演じたのか。「感覚」と「キャラクターとしての計算」をミックスさせることに挑戦したという、役へのアプローチについて話を聞いた。（取材・撮影＝村上順一）

毒を吐くような自然な低さを意識

――本作を拝見して、大人の世代にも深く刺さる「青春」が描かれていると感じました。

ありがとうございます。児山隆監督がご自身の青春時代の憧れを反映させている部分もあるので、大人の方からも「良かった」と言っていただけることが多く、すごく嬉しいです。当初、私は「これを学生時代に見ていたら、人生が変わっていたかもしれない」とコメントしましたが、それは決して「危険なことをしたい」という意味ではなく、何かに挑戦する勇気がもらえたり、「こういう友達が欲しい」と思えるような憧れの高校生活だと感じたからです。――吉田さんの学生時代はどのような雰囲気だったのでしょうか。

私はスポーツに打ち込む部活少女でした。小・中・高とずっと一緒の親友が一人いますが、本作の3人のように、数人でこっそり何かを共有している「秘密感」には、やはり憧れてしまいます。――共演された南沙良さん、出口夏希さんの印象はいかがでしたか？

南さんは以前ドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）で共演した際「静かで寡黙なイメージ」を持っていましたが、今回改めてお話しすると、実際はとてもフレンドリー。何か相談したくなるような不思議な雰囲気を持っています。出口さんは今回が初対面でした。ハキハキとした大人っぽいイメージを抱いていましたが、実際にお会いすると、キラキラとしたひまわりのような明るさがある方でした。3人ともいい意味で「ゆるゆる」だったので、すぐに打ち解けて、休憩時間も各々好きなことをしながら一緒にいられる、居心地の良い現場でした。――どんな話題で盛り上がりましたか？

3人とも辛いものが好きなので、その話をしたり、以前参加した釜山国際映画祭では一緒にカンジャンケジャンを食べに行ったりしました。すごく楽しかったです。――今回演じられた岩隈真子は非常に個性的ですが、役作りで意識した点はありますか？

最初に岩隈真子の設定を見た時、アニメのキャラクターのような印象を強く受けました。それを身体で表現するために、常に猫背でいたり、目の動きや顔の片方を少し歪ませるような仕草を意識しました。実は、劇場アニメ『ルックバック』で演じた京本の雰囲気も少し参考にさせてもらっています。声のトーンは京本とは違いますが、影のある感じなど、ボソボソとした低めのトーンで毒を吐くような、自然な低さを意識しました。――今回はオーディションだったのでしょうか？

監督との面談という形でした。そこで原作と脚本の初稿を読んだ感想などを伝えさせていただきました。――どのような感想を伝えたのですか。

監督から「岩隈はどうでした？」と聞かれたのですが、正直、初稿の段階では今よりも岩隈の出番が少なかったんです。そのため「岩隈のキャラクターがまだ見えてこない部分がある」と正直に伝えました。監督も核心を突かれたようでした（笑）。その後、岩隈のシーンやセリフを増やして調整してくださり、最終的にキャラクターがより明確になりました。朴秀美（南沙良）や矢口美流紅（出口夏希）と一緒のシーンも多くなりました。

「感覚」と「キャラクターとしての計算」をミックス

――撮影は大変でしたか？

美術さんが用意してくださった造花がものすごくリアルで、驚いて写真をたくさん撮ってしまいました。「禁断の課外活動」である栽培の所作については、誰も正解がわからないので、資料を調べたり美術さんに教わったりしながら試行錯誤しました。でも、「どうやったらいいかわからない」という不慣れな感じが、逆にリアルな高校生らしさに繋がって良かったのかもしれません。――演技面で、本作を通じて新しい発見はありましたか？

これまでは感覚で演じることが多かったのですが、今回はその「感覚」と「キャラクターとしての計算」をミックスさせることに挑戦できました。岩隈は「美しさ」を求めるような役ではなく、いくらでも顔を歪ませていい役だったので、眉毛を動かしたりといろんな表情を試せたのが新鮮でした。いわゆる「ヒロイン」を演じる場合は、あるべきヒロイン像に縛られてできないこともありますが、今回の岩隈は攻めた表現にもチャレンジできる役だと思いました。――現場ではアドリブもありましたか。

監督がなかなかカットをかけてくれないので、アドリブで続けざるを得ないシーンがたくさんありました（笑）。たとえば屋上で2人とチーム名を決めるシーン。そこで出した「バッドガールズ」という言葉は私のアドリブなのですが、その後の朴秀美のナレーションで「バッドガールズも悪くなかったけど――」といった形で採用されていたのは嬉しかったです。また、南さんと出口さんのアドリブの瞬発力がすごかったので、私も頑張ってついていこうと必死でした。――最後に、この作品を通して吉田さんが感じたことを教えてください。

劇中の彼女たちもそうですが、児山監督自身がこの映画でたくさんの挑戦をしていると感じました。その姿を見て、私も「俳優としてもっとチャレンジできる大人になりたい」と強く思いました。悩んでいる人の背中を押し、すっきりさせてくれる作品ですし、色々な映画へのオマージュも散りばめられているので、映画ファンの方にもぜひ楽しんでいただきたいです。（おわり）ヘアメイク：田中陽子スタイリスト：有本祐輔（７回の裏）

映画情報

タイトル：『万事快調<オール・グリーンズ>』原作：波木銅「万事快調<オール・グリーンズ>」（文春文庫）監督・脚本・編集：児山隆出演：南沙良 出口夏希 / 吉田美月喜 羽村仁成 黒崎煌代 / テイ龍進 松岡依都美 安藤裕子 / 金子大地主題歌：NIKO NIKO TAN TAN 「Stranger」 (ビクターエンタテインメント/Getting Better）公開日：2026 年 1 月 16 日 新宿ピカデリー他全国公開配給：カルチュア・パブリッシャーズコピーライト：（C）2026「万事快調」製作委員会■公式サイト https://www.culture-pub.jp/allgreens/■インスタ https://www.instagram.com/allgreens_movie/