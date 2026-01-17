今季リーグ戦先発3試合と苦しむブリストル・シティFW平河悠

今季リーグ戦の先発出場がわずか3と苦しむ日本代表FW平河悠は新天地へ行くのか。

所属元のブリストル・シティが平河の期限付き移籍を含めた解決策を模索していると地元紙「Bristol Post」が報じた。

昨年2月にFC町田ゼルビアから完全移籍で加入した平河は出場23試合中20試合が途中出場と苦しんでいる。現地紙が左ウイングバックと報じているように本職のFWでプレーできていない状況だ。

同紙によると、ゲルハルト・ストルバー監督は「出場機会を必要とする選手だと思う。我々は彼と何ができるかをともに検討し、最終的に双方にとってメリットのある結果を目指している。悠が本当に満足できるような結果が実現できればと思っている」と期限付き移籍を含めて解決策を模索している。

一方で平河がチームに残留することも視野に入れているという。ストルバー監督は「出場時間不足の中での彼のパフォーマンス、そしてプロフェッショナルなプレーには本当に満足している。彼が残留してもまったく問題はない」と信頼を寄せた。出場機会に苦しむ平河の去就はどうなるのか。残留か、移籍かに注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）