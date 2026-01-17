藤本寛也に移籍の可能性

イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のバーミンガム・シティに所属するMF藤本寛也が、冬の移籍市場が開いているこの時期に退団する可能性が浮上している。

藤本は今夏、ポルトガル1部ジル・ビセンテからバーミンガムへ移籍。しかし、ここまで出場機会には恵まれておらず、8月のEFLカップで45分間、FAカップ3回戦で15分間出場したほか、リーグ戦では2試合に途中出場したのみで、いずれも試合終盤からの起用にとどまっている。

地元メディア「バーミンガム・ライブ」は、「12か月前に藤本に目を付け、長期にわたる獲得交渉の末、夏に3年契約でサインした」と報道。十分なスカウティング期間を経ての獲得だったと伝えている。

その一方で、クリス・デイヴィス監督は「彼の態度とプロ意識は一流だ」と評価しつつも、「話し合いの結果、出場時間を保証できるチームに移籍することが、彼にとって最善の解決策かもしれないという結論に至った」とコメント。移籍に向けた動きが本格化していることを示唆した。

同メディアは、藤本が以前所属していたジル・ビセンテのリカルド・ソアレス監督へのインタビューも掲載。同監督は「藤本は非常に賢く、サッカーを深く理解している選手だ。素晴らしい左足を持ち、ダイナミックでとてもプロフェッショナル。テクニカルで、本当に気に入っている。チームがボールを保持したいのであれば、彼は完璧な選手だ」と高く評価している。

さらに「愛情を注げば、彼はチームにとって欠かせない存在になる。内向的で物静かな性格のため、見守られることを必要としている。それが高いパフォーマンスを発揮するために不可欠だ」とも語っている。

残り約2週間となった冬の移籍市場で藤本は自身のキャリアを再生する決断をすることになるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）