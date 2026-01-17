“国宝級”美スタイルが話題 モー娘。・牧野真莉愛の近影に「白ビキニ似合ってる」「マリア様やんか」の声
2月2日に最新写真集が発売する「モーニング娘。’26」のメンバー牧野真莉愛は、持前の抜群スタイルが話題になり、SNSでも美貌を遺憾なく発揮している。今回はそんな彼女の美スタイルとキュートさを収めたインスタグラム投稿を紹介していきたい。
【写真】牧野真莉愛が持つ国宝級の美スタイルにくぎ付け
■ドレスショットで美スタイル全開
25歳の誕生日である2月2日に、最新写真集『blooming MARIA25』を発売する牧野は、同書を告知する投稿で新たなカットを公開。写真にはバックが大胆に開いたグリーンのドレスを纏った姿が収められており、抜群のプロポーションはまさに国宝級だ。
コメント欄ではファンから「令和の『見返り美人』美しい」「まりあちゃん美神さん」「大人っぽいドレス！綺麗だね」など絶賛の声が多数集まり、タレントの武井壮からも「マリア様やんか」のコメントが付いていた。
■清楚な白ビキニ姿がまぶしすぎ
その抜群スタイルを活かしてグラビアでも活躍する牧野。今回の投稿では「月刊少年チャンピオン 新年1月号 表紙＆巻頭グラビア、務めさせていただきました ありがとうございました モーニング娘｡’26 牧野真莉愛より」とつづり、「月刊少年チャンピオン」（秋田書店）からグラビアオフショットを公開した。
清楚かつセクシーな白ビキニを着てプールに佇む姿は美そのもので「世界一可愛い」「めっちゃかわいい！ 白ビキニ似合ってる」「素晴らしいお尻最高」といったコメントが集まっている。
■美脚際立つ衣装でディズニー満喫
お正月に東京ディズニーランドを訪れたことを報告する投稿では、ミニーマウスのようなかわいいドットのワンピースを着用して園内を楽しむ様子を捉えた写真をアップした。黒タイツとブーツで強調されたおみ足はスラっと長く美しい。
この投稿にファンからは「まりあちゃん可愛い まじお姫様だわ」「真莉愛はハロプロのミニーちゃん」「まりあちゃんホントかわいい プリンセスすぎる」などの声が寄せられていた。
クセ強Tシャツ＆野球ユニフォームでもやっぱり女神
■クセ強Tシャツで推しのライブに参戦
「Mrs. GREEN APPLE」好きで知られる牧野は、東京ドームで行われたライブ「DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」に、新庄剛志監督の顔がプリントされたTシャツにミニスカートを合わせた私服で参戦。投稿内ではライブの様子がつづられており、最後は「Mrs. GREEN APPLEさんのライブに行けて、本当に幸せです。まいにちがんばれます自分。サンキュー！Mrs. GREEN APPLEさん」と惜しみない愛をコメントしている。
クセ強Tと美脚がまぶしいミニスカートでライブを楽しむ彼女を見たファンからは「新庄Tシャツで行った真莉愛さんは、最上級にオモロくてカワイイです」「いやいや、ボスTでいっちゃあかんて笑笑」「モーニング娘。も俺には同じ存在なんだよ」などの声が集まった。
■クセ強Tシャツで推しのライブに参戦
アイドル界きっての野球好きな牧野は、「ニューヨーク・ヤンキース」のユニフォームとミニスカートを合わせた衣装のオフショットも公開。カメラに向かってバットを向ける様子や、美しい足を大胆に上げての投球フォームが写っており、カッコよさとかわいさがぎゅっと詰まっている。
ユニフォームが似合うこの投稿にコメント欄では「牧野ちゃん、似合っているね！ 最高だよ」「まりあ可愛すぎる」「真莉愛ちゃん凛々しいねー！かわいいー！」と称賛の声が上がった。
