涙なしでは見られない、ある保護犬のエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で209万1000回再生を突破し、「なんて酷いことを…」「こんなに可愛いのに」「どうか幸せになって」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『2回捨てられたガリガリの犬』大人に怯え、3年が経った現在は…涙が止まらない『壮絶な物語』】

最初の家族とのお別れ

TikTokアカウント「shirotochaducks」の投稿主さんが紹介したのは、ミニチュアダックスフンドの『琥珀』ちゃんの壮絶なストーリーです。

琥珀ちゃんは、ペットショップで売られていたわんこでした。最初の飼い主さんの目に留まり、同室だったトイプードルさんともらわれていくことに。それから、しばらくは平和な毎日を送っていたといいます。

しかし、飼い主さんは、徐々にわんこたちを持て余すようになりました。結果、1年たたないうちに手放すことにしたといいます。琥珀ちゃんは、飼い主さん、そしてトイプードルさんとのお別れを経験することとなりました。

2度目の家族にも捨てられて…

それから、琥珀ちゃんは子供がいる家に引き取られることになったそうです。無邪気な子供たちとの暮らしは、琥珀ちゃんにとって楽しいものとなりました。しかし、家族は琥珀ちゃんを置いて外泊するようになったのです。

ひどいときは、2～3日置き去りにして出かけることもあったとか。お留守番の間、家族の帰りを待ちわびながら残されたご飯と水を口にしていたといいます。そして3年後、琥珀ちゃんは再び捨てられることになってしまったのでした。

新しい犬生の始まり

投稿主さんの家族になったころの琥珀ちゃんは、ガリガリに痩せ細っていたといいます。たくさん裏切られたからか、大人を怖がる傾向もあったとか。

心に傷を負った琥珀ちゃんでしたが、投稿主さんや同居犬たちと過ごすうちに、少しずつ笑顔を見せてくれるようになりました。2度目の家で共に過ごした子供たちのことだけは好きだったようで、今でも子供を追いかけようとすることがあるそうです。

過酷な経験をしたけれど、遠回りして辿り着いた現在の家は最高のものだったのではないでしょうか。これからも琥珀ちゃんにたくさんの幸せが訪れるよう、願ってやみません。

この投稿には「今度は絶対幸せになるんだよ」「たくさん愛してもらってね」「今度こそ幸せに家族と過ごせますように」などの温かなコメントが寄せられています。

投稿主さんの家には、『あおい』ちゃんという同居犬や、一時預かりのわんこたちも暮らしているそうです。賑やかな日常はTikTokアカウント「shirotochaducks」の他の投稿からチェックすることができますので、ぜひ遊びに行ってみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shirotochaducks」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。