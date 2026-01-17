退屈な時間には耐えられないけれど、刺激を増やすとまた疲れる――そんな往復に飲まれていませんか。自分の内面の豊かさを育むにはどうすればいいのでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

内面の豊かさを追求する

豊かな想像力を持ち、頭脳の活動力が優れた人は、

退屈を感じることがない。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

精神が豊かになるほど、内面に空しさが忍び込む空間は減る。

この往復に陥らないために、守るべきは内面と精神の豊かさである。

豊かな想像力と、よく働く頭脳を持つ人は、退屈をほとんど感じない。

注意の向け先が自分の内側に用意されているからだ。

私たちは、欲求の欠乏と過剰の両方を避ける必要がある。

どちらかに傾きすぎれば、不幸は増える。

欠乏と過剰のあいだで、ちょうどよい配分を見つけることが大切だ。

賢明な人は、幸福と不幸の原因を外側だけには求めない。

環境や他人のせいにする前に、自分の内側にも目を向ける。

いま抱えている苦悩を、客観的条件のせいだけにせず、見方や評価の仕方を点検する。

視点を少し変えることで、解決への選択肢は増える。

退屈の根源である内面の空しさは、外的な刺激で一時的に紛らわせても戻ってくる。

だからこそ、外の刺激より、内面の豊かさを増やす。

たとえば、短い読書を自分の言葉で要約する。

見聞きした事実に自分の考えを一行添える。

散歩の中で気づいたことを三つ記録する。

小さな探究や創作を日々に混ぜると、思考は自然に動き出す。

この積み重ねが、空しさの入り込む余地を減らし、苦痛と退屈の振れ幅を小さくする。

結局のところ、内面の豊かさは与えられるものではなく、日々の選び方で育つ。

外と内のバランスをとり、過不足を避けること。

それが、苦痛と退屈の往復から抜け出す、現実的な道である。