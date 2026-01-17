【装蹄師・西内荘コラム】雪に翻弄された帰路
火曜日のこと、千歳空港は雪のため欠航が相次ぎ、何とか帰っては来られたのですが、到着地は車を置いてある伊丹空港ではなく関西空港。深夜1時の到着でした。伊丹空港までは臨時バスが出ていましたが、なかなか出発せず、伊丹経由で栗東に着いたのは4時。結果、荷物整理をしたらそのまま仕事に向かいました。
海外に行っても時差ボケしない方なのですが、今回は国内なのに時差ボケ状態。帰って来られて良かったのか、それとも一晩ゆっくりして朝イチの便で帰って来た方が良かったのか、今となっては分かりませんね。
1月17日、関西圏では放送が無いのですが、朝10時30分から日本テレビの『オー！マイゴッド』で、MCの小泉孝太郎くんと豊くんが、私の取材に来たときの番組が放送されます。当初は元旦の特番で全国放送の予定だったのですが、スライドして今日になったようです。
ところが、撮影した馬の中にテイエムリステットがいて、今日の中山メイン、カーバンクルSに出走します。担当の加藤助手は、「あれ？ ライブで視聴できるやん」と喜んでいました。テイエムリステットは近走の成績から人気はありませんが、装蹄した感触はすごく良かったです。番組を見て弾みをつけてほしいですね。
●1月17日（土）
・中山
3R ゴンタ
11R テイエムリステット
・京都
2R タナスーペルノーバ
6R トリグラフヒル
ゴールデンスラム
8R ドラゴン
11R スマートリアファル
●1月18日（日）
・京都
4R ラブルラウザー
7R サルタール
10R スマートカイロス
以上が、装蹄から感じた好感触馬です。