新潟県の「65%の橋」が危険水準に…！知らないと悲惨な目に遭う、全国「インフラ崩壊の危機」

日本中の橋が次々と通行止めに

老朽化が止まらないのは橋も同様だ。

面積が広く、かつ山や川が多い県では橋の数が多い。それでいて、予算の都合で補修ができていないところが数多くある。『日本のインフラ危機』著者の岩城一郎氏が解説する。

「たとえば新潟県は、そもそも橋自体がたくさんあります。しかし、補修がぜんぜん追いついていません。新潟県は、寒冷地であること、また海に面していることで、季節風による塩の影響も非常に受けやすいという地域性があります。

そうした事情から、新潟県には994もの補修が必要な橋がありますが、半数以上は補修ができておらず深刻な状態です」

上の表は、そうした補修が必要な橋が県内にどれくらいあり、そして、なかでも危険な橋がどれくらい残っているかを示すもの。

橋の多くは鉄筋コンクリートで造られているため、やはり50年が寿命の目安だ。

5年に一度の点検が義務付けられているが、なかには倒壊の危険性があるため、補修が完了するまで通行止めになっている橋もある。

「日本には73万もの橋がありますが、そのすべてがきちんと直されているわけではありません。築年数が50年を過ぎ、その多くが次々と耐用年数に達してしまっているので『どの橋から順に直していくか』、そして『どの橋はもう諦めて通行止めにするのか』といったことを検討している自治体も多くあります」（岩城氏）

崩壊リスクが高まる高速道路

最後に、道路の老朽化も見ていこう。道路の場合はアスファルトが主な素材だが、高架橋やトンネル、地下通路などの多くに鉄筋コンクリートが使われている。

岩城氏は「道路の場合は、沿岸部や雪国で劣化が早まる可能性が高い」と指摘する。

「東北地方など雪が多い地域では、降雪の後、道路の雪を溶かすために塩を路面にまきます。そうすると、その塩がコンクリート内部の鉄筋をサビさせてしまうのです。海沿いの地域も、潮風が運ぶ海水の影響でインフラが脆弱になっている可能性が高い」

危険なのは地方ばかりではない。圧倒的な交通量がある首都高速道路も崩壊リスクが高まっている。

忍び寄るインフラの限界

「場所にもよりますが、首都高にはすでに60年以上使われている道路があります。いくらコンクリートが押される力に強いと言っても、ひっきりなしに大型トラックが走って圧力をかけることで「疲労」が溜まってしまう。

人体の疲労骨折のように、ある瞬間にバキッとひび割れてしまう可能性があります」（岩城氏）

上の図表は、首都高速道路株式会社が公表している「開通からの経過年数」を表示したものだ。首都高の実に32.9％が開通から50年以上経過しており、40年以上と合わせると、52.9％もの道路が危険な状態だ。

もし、近所の道路、橋、トンネルで大きなひび割れなどが見つかったら「自治体に報告してください」と岩城氏は言う。そうすることが、自分の身を守る最善策だ。

日本中に張り巡らされたインフラは、私たちの生活を支える生命線。しかし、どこもかしこも老朽化が進んでいる。静かに、しかし確実に、限界が近づいているのだ。

「週刊現代」2026年1月19日号より

